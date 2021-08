in

Netflix et les 10 films à ne pas manquer cette année | Instagram

Cette fois, nous vous présenterons 10 films au sein de la célèbre plate-forme Netflix que vous ne devriez manquer pour rien au monde, car le meilleur de tous est qu’ils sortiront dans le reste de cette année, donc il n’y a pas d’excuses.

Avec de grands cinéastes derrière elle, de Jane Campion et Paolo Sorrentino à Adam McKay et Lin-Manuel Miranda, la plate-forme du logo rouge met tout à gagner au cours des derniers mois de l’année avec des films Oscar bruyants et des chars d’action qu’ils piétineront sans aucun doute.

Donc, si vous faites partie de ceux qui aiment regarder des films pendant leur temps libre, pour rien au monde ne devriez-vous manquer ces 10 que nous vous mentionnerons.

Ce n’est sûrement qu’avec leurs progrès qu’ils pourront vous accrocher, et sinon, vous pourrez écouter ou lire quelques critiques dans les mois à venir.

Alors sans plus attendre, voici les 10 titres incontournables à venir :

1

Combien vaut la vie ? (3 septembre)

Un avocat qui a été nommé expert médico-légal pour le Fonds d’indemnisation des victimes du 11 septembre.

La tâche de Feinberg était d’attribuer une compensation financière aux victimes de l’attaque t3rr0r1sta et de déterminer les pertes subies par les familles.

Il aborde des sujets tels que les différences politiques et un cadre bureaucratique dans lequel évolue le protagoniste. Keaton est rejoint dans le casting par Stanley Tucci, Amy Ryan et Tate Donovan.

2

Coupable (1er octobre)

Il se déroule dans un centre d’urgence, où un matin un opérateur joué par Jake Gyllenhaal reçoit un appel d’une personne qui est sur p3l1gro.

Lorsque vous essayez de l’aider, vous commencerez à découvrir que de nombreux secrets sont cachés sous la surface.

3

Distance de sauvetage (octobre)

Le film se déroule dans une communauté rurale tranquille en Argentine et explore les peurs qui entourent la maternité, du point de vue d’Amanda (l’Espagnole María Valverde) et de Carola (Dolores Fonzi).

4

Alerte rouge (12 novembre)

Tout commence lorsqu’Interpol envoie cette « alerte rouge », ce qui implique que les services de police du monde entier doivent être vigilants pour attraper les criminels les plus recherchés.

Toutes les alarmes se déclenchent lorsqu’un vol imprudent unit le meilleur agent du FBI (Johnson) à deux criminels antagonistes (Gadot et Reynolds).

5

Tic, Tic… Boum ! (19 novembre)

Un compositeur de théâtre en herbe qui travaille comme serveur à New York tout en concevant une œuvre musicale avec laquelle il cherche à avoir son grand succès.

Simultanément, il fait face à une relation complexe avec son partenaire, qui est relégué par John dans cette recherche de reconnaissance.

Il est basé sur la comédie musicale semi-autobiographique du même nom de Jonathan Larson, et est scénarisé par Steven Levenson, avec des performances de Vanessa Hudgens, Judith Light et Bradley Whitford.

6

Le pouvoir du chien (1er décembre)

Phil et George Burbank (Benedict Cumberbatch et Jesse Plemons) sont deux frères riches avec des intérêts communs, mais des personnalités complètement différentes.

Alors que Phil montre bientôt une séquence plus impitoyable, George est plus introspectif et calme.

Ensemble, ils gèrent le plus grand ranch du Montana, un contexte dans lequel Phil, pour un fait que nous ne révélerons pas, va chercher à se venger de son frère et de sa femme avec le fils qu’ils ont en commun comme appât.

7

L’Impardonnable (10 décembre)

Il est basé sur la mini-série britannique The Unforgiven. Bien que peu de détails sur la production aient encore été fournis, Netflix a avancé ses prémisses.

« Après avoir passé des années en prison pour un crime violent, Ruth Slater [Bullock] elle est libérée et réintégrée dans la société pour découvrir que personne autour d’elle ne lui a pardonné ». Avec Viola Davis et Vincent D’Onofrio.

8

La main de Dieu (15 décembre)

Son intrigue est entièrement préservée par le réalisateur, bien que l’on sache, comme on peut le déduire du titre du film, qu’il se concentrera sur l’impact que la figure de Diego Armando Maradona a eu sur des personnes, qui étaient déjà apparues comme un personnage de la jeunesse.

Il sera présenté en première mondiale en compétition officielle à la Mostra de Venise.

Selon les mots de Sorrentino, le long métrage “représente un film intime et personnel, un roman d’entraînement à la fois amusant et douloureux”, qui se déroulera à Naples au milieu de l’arrivée de la star du football dont on se souvient.

9

Ne lève pas les yeux (24 décembre)

Il mettra en scène dans la tonalité d’une comédie noire l’histoire d’un couple de scientifiques qui veulent empêcher la destruction de la Terre.

Jennifer et Leo incarnent deux astronomes de bas niveau, Kate Dibiasky et le Dr Randall Mindy, qui “se lancent dans une tournée médiatique pour avertir l’humanité de l’approche d’un astéroïde qui pourrait détruire la Terre”.

dix

La fille perdue (31 décembre)

Basé sur un roman de l’écrivaine italienne Elena Ferrante, La fille perdue montre comment les vacances à la plage d’une femme sont perturbées lorsqu’elle devient obsédée par une jeune mère qui séjourne dans le même hôtel.

La situation la conduira à enquêter sur ses secrets passés et cachés.