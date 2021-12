Netflix et les 10 séries les plus regardées qui créent des tendances

Aujourd’hui, nous vous ferons savoir les 10 séries plus de vues au sein de la plate-forme Netflix qui ont également complètement marqué un tendance, donc si vous n’avez encore vu aucun de ceux mentionnés, c’est le bon moment.

A noter que le top 10 des Plate-forme Il comprend des titres pour tous les goûts, certains sont des sorties récentes, tandis que d’autres ont déjà leur temps dans le vaste catalogue.

La vérité est que Netflix continue de se positionner comme l’une des plateformes les plus vues au monde.

Et c’est qu’avec le nombre d’abonnés qui augmente de jour en jour, l’entreprise a déployé de gros efforts pour renouveler constamment son catalogue et ainsi pouvoir satisfaire la demande de contenu.

Ensuite, nous vous indiquerons quelles sont les séries Netflix les plus regardées ces derniers jours.

Des nouvelles saisons d’Emily in Paris et The Witcher, au jeu de calmar et The Paper House, ils continuent d’être parmi les plus regardés de la société Red N.

un

La fille d’Oslo

Cette production norvégienne est arrivée sur Netflix le 19 décembre et depuis sa première elle est restée dans le Top 10 des streaming les plus regardés.

La série de 10 épisodes suit l’histoire d’un diplomate norvégien dont la fille est kidnappée par un groupe de terroristes dans le désert du Sinaï.

Au milieu du désespoir, la femme décide de voyager au Moyen-Orient, où elle a de vieux amis et un grand secret, qui lui permettrait de sauver sa fille.

deux

Le jeu du calmar

Après sa première en septembre, où elle a battu les records de la plateforme, la fiction sud-coréenne s’invite à nouveau dans les tendances Netflix.

La série créée par Hwang Dong-hyuk s’articule autour d’un groupe d’individus, tous avec de sérieuses difficultés financières, qui sont invités à participer à un jeu.

Le gagnant pourrait gagner un millionnaire en guise de prix, mais il doit d’abord surmonter chacun des défis, qui sont la vie ou la mort.

Quelques semaines après sa première, The Squid Game a détrôné Bridgerton en tant que série la plus regardée de Netflix, atteignant 142 millions de téléspectateurs dans le monde.

3

Mer de tranquillité

Après le succès de son prédécesseur, The Squid Game, une autre fiction coréenne continue de s’imposer dans le top 10.

Il s’agit de Sea of ​​Tranquility, une mini-série se déroulant dans un futur proche où la Terre se meurt et est sur le point de devenir un vaste désert.

Un groupe d’astronautes se rendra dans une station spatiale abandonnée pour prélever des échantillons et ainsi pouvoir trouver une solution au problème qui affecte la civilisation.

Cependant, ce qu’ils y trouveront n’est pas ce à quoi ils s’attendaient.

4

La reine du flux

La série colombienne continue d’être l’une des plus regardées sur le service à la demande.

Avec seulement deux saisons, ce mélodrame a réussi à monopoliser le classement Netflix pendant plusieurs semaines consécutives.

The Queen of Flow suit l’histoire de Yeimi, une jeune femme qui a passé 17 ans en prison à cause de Charlie, son premier amour, qui est désormais une chanteuse à succès.

Une fois sorti de prison, Yeimi cherchera à se venger. Une histoire pleine d’amour, de trahisons, de morts, de tromperies et de beaucoup de musique.

5

Le vol d’argent

La production espagnole à succès a pris fin avec sa cinquième et dernière saison.

Les derniers chapitres de la fiction sont sortis le 3 décembre et depuis lors, elle est restée parmi les tendances les plus regardées.

Le dernier opus de La casa de papel met fin au braquage de la Banque d’Espagne, alors le professeur et sa bande seront contre le marteau et l’enclume, comptant chaque minute pour sortir vivants et victorieux de l’enfer lui-même.

6

L’affection du roi

Une autre fiction coréenne qui monte dans ce classement est The King’s Affection.

La série se déroule pendant la dynastie Joseon, lorsque la princesse consort donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille.

Considérée comme une abomination, la mère décide d’éloigner sa petite fille du palais pour lui sauver la vie.

Des années plus tard, lorsque le fils jumeau meurt, sa mère ramène sa sœur pour prendre sa place, mais se faisant passer pour l’héritière.

sept

Je suis Betty la Laide

La telenovela colombienne sortie en 1999 continue d’être l’une des plus regardées sur Netflix.

L’histoire mettant en vedette Ana María Orozco et Jorge Enrique Abello, suit l’histoire de Betty, une femme très intelligente mais peu attirante qui travaille pour une entreprise de mode.

Là, il devient la cible d’insultes et de moqueries de la part de ses collègues.

8

Le sorceleur

La deuxième saison de The Witcher se positionne dans le Top 3 des plus regardées sur Netflix ces derniers jours.

La série met à nouveau en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia, qui se concentrera sur la formation de Ciri, alors que le sort de Yennefer devient incertain.

La production fantastique originale acclamée de la plate-forme a maintenant confirmé sa troisième saison.

9

Emilie à Paris

La sympathique comédie romantique est de retour pour sa deuxième saison.

Lily Collins incarne Emily, une jeune américaine envoyée travailler un an en France dans une société de marketing de marques de luxe.

Alors qu’elle essaie de s’intégrer dans son travail, Emily doit faire face à de nouvelles amitiés et romances dans la capitale parisienne glamour.

dix

Mère il n’y a que deux

Après une première saison réussie, la série mexicaine débarque avec de nouveaux épisodes.

L’histoire tourne autour d’Ana (Ludwika Paleta) et Mariana (Paulina Goto), deux femmes différentes et inconnues qui changent accidentellement leurs enfants à la naissance.

L’attrait de cette fiction réside dans le fait de regarder deux femmes ordinaires gérer la maternité à leur manière et de découvrir qu’être mère ne vient pas avec un manuel.

Pour ce nouvel opus, les deux protagonistes doivent reprendre leur vie et parvenir à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie amoureuse.