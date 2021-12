Netflix et les 3 émissions de télé-réalité avec lesquelles vous allez vite devenir accro

Les concours de jeux et les compétitions d’habiletés sont nombreux et existent depuis un certain temps.

Cependant, peu ont une prémisse et un point de départ aussi unique que Awake : Le jeu à un million de dollars.

Au moment de sortir jouer, chacun des participants doit cumuler 24 heures sans dormir.

De cette façon, les défis les plus simples deviennent plus difficiles pour les protagonistes, et plus amusants pour les spectateurs.

Cette réalité qui est disponible sur Netflix a plusieurs points forts.

Cependant, le plus remarquable de tous est qu’il convient à tous les âges, il est donc présenté comme le contenu idéal à regarder et à passer du temps en famille.