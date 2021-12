Netflix et les 3 séries les plus recherchées de ces derniers temps | Instagram

La Plate-forme semaine après semaine, Netflix nous offre de grandes premières de séries, cependant, il y en a 3 qui sont sans aucun doute les meilleures et aussi les plus recherchées par les abonnés.

Il s’agit d’une série de productions qui ont largement retenu l’attention des internautes, atteignant les premières places du classement.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, lundi 6 décembre, nous vous apportons la liste des trois séries actuellement le plus recherché sur la plateforme de streaming Netflix.

Avec cette liste, vous n’aurez pas besoin de perdre trop de temps à chercher des avis et des recommandations.

C’est que, si quelque chose ne manque pas, c’est l’opinion du public qui a choisi ces titres à plus d’une reprise indépendamment des barrières géographiques.

Alors sans plus tarder, voici les meilleures séries de la plateforme du logo rouge :

1

Choses à nettoyer

Après s’être libérée d’une relation abusive, une jeune mère fait des travaux ménagers alors qu’elle lutte pour se construire un avenir meilleur pour elle et sa fille.

2

Narcos : Mexique

Soyez témoin du début de la guerre contre la drogue mexicaine dans les années 1980 dans cette nouvelle saga Narcos, relatant la montée du cartel de Guadalajara.

3

Tu

Un jeune homme profondément obsessionnel et séduisant remue ciel et terre pour s’installer dans la vie de ceux dont il se sent captivé.