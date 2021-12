Netflix et les 5 meilleurs films de Noël à regarder jusqu’à la fin

Aujourd’hui, nous allons vous présenter les 5 meilleurs films de noël Au sein du vaste catalogue de la célèbre plateforme Netflix à regarder le week-end seul ou en famille.

Noël approche à grands pas et après avoir passé le 24 décembre en famille, c’est une bonne idée de passer le 25 à se reposer avec un bon film.

C’est pour cette raison que nous vous laissons les 5 meilleurs films de Noël à regarder sur Netflix et dans d’autres plates-formes en streaming ces jours-ci.

Alors sans plus tarder, voici la liste des films idéaux à voir ces 24 et 25 décembre :

un

Le garçon qui a sauvé Noël

Le film raconte l’histoire de Nikolas, un garçon qui suivra son père à la recherche du peuple elfique au pôle Nord.

deux

Klaus

Jesper, le pire élève de l’académie postale, est envoyé à Smeerensburg, une île glacée au-delà du cercle polaire arctique, où il rencontre Klaus, un mystérieux charpentier qui vit dans une cabane isolée, pleine de jouets faits à la main et les deux rentreront chez eux joie. à cet endroit.

3

Le Noël magique du Jangle

Les critiques ont applaudi cette comédie musicale écrite et mise en scène par David E. Talbert. Un étrange fabricant de jouets aura la possibilité de changer complètement le monde avec l’aide de la magie et de sa petite-fille d’aventure.

4

Échange de princesse (trilogie)

Vanessa Hudgens est devenue la reine de Noël avec cette trilogie qui a commencé lorsqu’un chef pâtissier de Chicago et une future princesse découvrent qu’ils sont très similaires, alors ils élaborent un plan pour échanger leurs places.

5

Chroniques de Noël

Chris Columbus, réalisateur de « Harry Potter et la pierre philosophale » et « My Poor Little Angel », raconte cette histoire dans laquelle Kurt Russell incarne un Père Noël à court de traîneau, donc avec l’aide de deux frères, ils doivent trouver le bon moyen de sauver le Navifad.