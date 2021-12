Netflix et les 5 séries les plus populaires au monde | Instagram

Nous arrivons presque à la fin de cette année et c’est pourquoi pour que vous terminiez en beauté, nous vous ferons savoir le séries le plus populaire au monde au sein de la célèbre plateforme Netflix.

Il faut noter que dans le Top 5 il y a un peu de tout, des jeux sinistres et des gros vols aux romances historiques et aux drames pour adolescents

Il ne fait aucun doute que cette année la série en Diffusion Ils sont devenus le passe-temps numéro 1, puisque le confinement a fait que beaucoup ont profité de leur temps à la maison pour voir les recommandations de Netflix.

Donc, si vous faites partie de ceux qui sont toujours mis à jour avec les séries qui sortent, vous en avez sûrement vu plus d’un de cette liste.

Mais si vous en avez manqué, ne vous inquiétez pas, car nous vous donnerons ici un bref résumé qui vous laissera sûrement plus que piqué.

Selon les chiffres de la plateforme populaire, il s’agissait des 5 séries les plus populaires au monde :

un

Le jeu du calmar

Non seulement c’est le hit de la saison Netflix, mais la série est entrée dans l’histoire.

La production sud-coréenne est devenue la plus grande première de la plateforme, dépassant les 110 millions de vues en moins d’un mois.

La série est incroyablement le titre le plus regardé dans 94 pays et la première fiction sud-coréenne à atteindre la position de numéro un aux États-Unis.

L’intrigue tourne autour de 456 personnes qui, désespérées par leur situation financière, s’affrontent dans un mystérieux jeu de survie composé de plusieurs jeux pour enfants.

Celui qui est victorieux gagnera un grand prix et les perdants perdront simplement la vie dans la tentative.

deux

Les Bridgerton

The Bridgertons est une série qui raconte d’un point de vue féministe une histoire d’amour pendant la période de la Régence au Royaume-Uni.

La fiction explore la vie riche, drôle, triste, magnifique et même solitaire des femmes et des hommes de la haute société londonienne.

3

Le vol d’argent

L’histoire raconte un assaut historique contre l’usine nationale de monnaie et de timbres, à Madrid, en Espagne, par une bande de voleurs qui prévoit d’obtenir 2 400 millions d’euros, pour y parvenir, ils prennent 67 otages.

Bien que l’intrigue puisse sembler très simple, elle a captivé des millions de téléspectateurs.

Leur succès était tel que les combinaisons rouges et les masques Dalí des voleurs de la série, ainsi que la chanson partisane italienne « Bella Ciao », sont apparus dans des manifestations à travers le monde.

4

Des choses étranges

Will Byers, un garçon de 12 ans, après avoir passé 10 heures à jouer à Donjons et Dragons avec ses amis Mike Wheeler, Dustin Henderson et Lucas Sinclair, disparaît mystérieusement après son retour chez lui.

Le lendemain son frère Jonathan Byers et sa mère Joyce Byers, se rendent compte qu’il n’est pas à la maison… ainsi commence la première saison.

5

Le sorceleur

La série est l’adaptation télévisée de la saga littéraire créée par Andrzej Sapkowski.

L’intrigue se déroule dans un monde sombre et adulte habité par des créatures fantastiques typiques de la mythologie d’Europe de l’Est.