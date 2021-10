Netflix et les 5 séries originales les plus vues sur la plateforme | Instagram

Cette fois, nous vous ferons savoir les 5 série originale plus de vues au sein de la célèbre plateforme Netflix, alors continuez à lire au cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de les voir, car c’est sans aucun doute le bon moment.

Netflix a partagé avec ses millions d’abonnés ses séries originales les plus regardées au niveau international.

C’est vrai, la plate-forme Netflix a partagé la série originale qui est devenue un succès dans le monde entier.

A ce propos, 10 séries originales de ce Plate-forme de streaming qui sont catalogués comme les plus consultés, cependant, nous n’en listerons que 5.

A noter que la plateforme Netflix n’est pas le seul service de streaming, qui se bat avec d’autres plateformes qui ont aussi une grande variété de productions.

Mais malgré cela, Netflix a réussi à populariser certaines de ses nombreuses séries originales au fil des ans.

A ce propos, nous vous informons ci-dessous quelles sont les séries originales Netflix les plus vues de son catalogue :

1

Le jeu du calmar

Cette série est récemment sortie le 17 septembre, cependant, avec si peu de temps, elle est devenue la série la plus regardée de l’histoire de Netflix.

C’est ainsi qu’à ce jour, il compte plus de 111 millions de fans à travers le monde.

Son intrigue suit l’histoire de 456 concurrents qui sont entrés dans une compétition mortelle pour la survie, le gagnant remportant 45,6 milliards de won.

2

Bridgerton

Dans chaque chapitre raconte la vie de Daphne Bridgerton et d’un groupe de femmes de la société qui cherchent à trouver leur partenaire idéal pour se marier.

Lors de sa première, il a reçu des commentaires positifs, mais il a également été comparé aux célèbres séries Gossip Girl et Downton Abbey.

A noter que la série a cumulé environ 83 millions de vues dans le monde.

3

Lupin

Son intrigue raconte l’histoire d’un homme qui planifie le vol d’un collier célèbre et coûteux qui est conservé au musée du Louvre.

Pour ce faire, il s’inspire des attaques d’un célèbre voleur de livres, cependant, au cours de sa mission, il se rend compte que le précieux artefact le relie à un complot qui a conduit sa famille à la ruine.

4

Le sorceleur

De son côté, la série The Witcher a de plus en plus augmenté son nombre de reproductions, atteignant jusqu’à présent 76 millions.

Surtout maintenant avec la deuxième saison, où certaines histoires en suspens de la première partie sont résolues.

5

Le vol d’argent

Il a remporté son succès dès sa première saison jusqu’à aujourd’hui sa cinquième.

L’histoire de cette série suit les défis rencontrés par un groupe de criminels lorsqu’ils entrent à la Monnaie pour voler une somme d’argent millionnaire.

Jusqu’à présent, il a plus de 64 millions de vues.