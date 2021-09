Netflix et les premières qui arrivent aujourd’hui le 7 septembre 2021 | Instagram

Aujourd’hui les curieux et les plus petits de la maison seront sans doute plus que ravis de ces productions qui atteignent le célèbre Plate-forme de Netflix, alors continuez à lire pour en savoir plus sur les Nouveautes.

A noter qu’au cours de ce mois de septembre, sur la plateforme de streaming, les utilisateurs pourront trouver une grande variété d’options à regarder au neuvième mois de l’année, comme de nouveaux épisodes ou des saisons finales de séries, de nouveaux films et animés.

Pourtant, ce mardi, les plus petits du foyer et les abonnés les plus curieux seront fascinés par l’actualité que Netflix a préparée, puisqu’un documentaire et deux productions pour enfants se sont ajoutés aujourd’hui à son vaste catalogue.

Alors sans plus tarder, mentionnons les premières que vous trouverez dès aujourd’hui 7 septembre :

Découvert : Point de rupture (DOCUMENTAIRE)

La pression de poursuivre la tradition gagnante des États-Unis dans le tennis a conduit Mardy Fish à faire face à sa santé mentale, quelque chose qui a affecté sa vie personnelle et sportive.

Kid Cosmic : Saison 2 (ENFANTS)

Jo découvre ce que signifie être un vrai leader et les héros locaux se lancent dans une aventure spatiale pour trouver les pierres du pouvoir et sauver la galaxie.

Octonautes : Mission sur Terre (KIDS)

Les Octonautes étendent leur exploration au-delà de la mer jusqu’au continent. Avec de nouveaux véhicules et amis, ils protégeront tout habitat et animal en danger.