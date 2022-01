Netflix et les séries les plus attendues de janvier et février

Nous avons commencé une nouvelle année et avec elle de nouveaux contenus arrivent sur les célèbres plateformes de divertissement, tel est le cas de Netflix, qui apporte plusieurs nouveautés intéressantes à ses abonnés.

C’est vrai, sans surprise, le géant de la Diffusion apporte des titres intéressants pour commencer l’année et nous vous présenterons la série la plus attendue qui arrivera au cours des mois de janvier et février.

La vérité est que Netflix est l’une des plateformes leaders de l’industrie et son catalogue surprend chaque mois avec de nouveaux titres pour ses abonnés.

Cependant, il convient de mentionner que 2022 sera une année très compétitive pour Netflix, car le reste des plateformes de streaming se préparent à en découdre.

Ainsi, certains titres auront leur poids spécifique et feront de cet été un moment privilégié pour profiter des nouveautés d’un catalogue inépuisable dans le confort de votre foyer.

Alors sans plus tarder, voici les séries Les plus attendus sur Netflix en janvier et février 2022 :

un

Rebelle

Le remake de la série 2000 arrive sur Netflix avec une autre génération d’étudiants du célèbre pensionnat EWS.

Les jeunes sont prêts à tout pour devenir des stars de la musique.

Un concours musical ajouté à une mystérieuse société secrète sera la clé des rêves des étudiants.

Premières: 5 janvier.

deux

Club d’Istanbul

La fiction turque Club Istanbul revient sur la plateforme avec sa deuxième saison.

L’histoire de Mathilda continue, une femme qui, après sa sortie de prison, commence à travailler dans une boîte de nuit controversée.

Elle doit plaire à son patron alors qu’elle essaie de créer des liens avec sa fille de 17 ans élevée dans un orphelinat.

Premières: 6 janvier.

3

Opération Extase

Troisième saison de cette émission.

Deux agents, l’un vétéran et l’autre nouveau, se font passer pour un couple pour infiltrer un gang de drogue qui travaille à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas.

La vérité est que de nombreuses surprises les attendent en cours de route, dont une trahison.

Avant-premières : 10 janvier.

4

Action 81

Dan Turner est un archiviste qui doit restaurer une collection de vidéos du milieu des années 90 ayant appartenu à la documentariste Melody Pendras.

Bientôt, Dan découvrira les détails de l’enquête sur cette femme qui était derrière les traces d’une secte dangereuse.

Les lignes du temps avancent jusqu’à ce qu’elles atteignent une étrange intersection.

Premières: 14 janvier.

5

Ozark

Le dernier lot est divisé en deux parties de sept épisodes chacune.

Les Byrdes sont les principaux collaborateurs du baron de la drogue Omar Navarro.

Comment allez-vous gérer le blanchiment d’argent de cette organisation ? Une nouvelle montée en puissance de votre entreprise vous mettra au centre de la scène.

Avant-premières : 21 janvier.

6

Foire : La lumière la plus sombre

Une petite ville andalouse au milieu des années 90. Deux sœurs. Et un terrible secret révélé : ses parents sont responsables du meurtre de plus de 20 personnes.

Les citadins pressent tandis qu’un univers fantastique se cache en ce lieu.

Avant-premières : 28 janvier.

sept

Comment élever un super-héros

Un destin indéchiffrable a déjà pris son mari. Maintenant, un nuage de pouvoirs mystérieux enveloppe son petit garçon, et il fera tout pour empêcher quoi que ce soit ou qui que ce soit de lui faire du mal.

Premières : 1er février.

8

L’amour est aveugle : Japon

Une émission de téléréalité qui recherche des personnes qui souhaitent former un couple mais avec un petit plus : elles ne se voient pas avant la rencontre.

Premières: 4 février.

9

Inventer Anna

Une journaliste sur les traces d’Anna Delvey, la personnalité d’Instagram et « héritière » qui a d’abord volé le cœur de l’élite new-yorkaise puis leurs portefeuilles.

Premières: 11 février.

dix

Les Vikings du Valhalla

Cent ans après la fin de la série originale, une nouvelle saga commence, retraçant les aventures des Vikings les plus célèbres de l’histoire.

Avant-premières : 25 février.