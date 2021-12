Netflix et les séries les plus populaires de cette 2021 Il faut le voir !

Récemment, il a été annoncé quelle était la série la plus populaire et la plus vue de cette année 2021 dans le Plate-forme de Netflix, donc si vous ne l’avez pas encore vu, c’est le bon moment, car ce n’est pas pour rien qu’il a été classé comme le meilleur de son vaste catalogue.

L’année touche de plus en plus à sa fin et nous passons ici en revue ce qui a été le série le plus populaire au sein de la plate-forme du logo rouge.

Malheureusement, nous commençons à voyager les derniers jours de l’année et il est temps de regarder en arrière pour observer ce qui s’est passé avec Netflix, et c’est ce jour-là qu’il reste au service de Diffusion le plus grand au monde.

Son contenu, publié semaine par semaine, est le plus discuté parmi les utilisateurs de la plate-forme dans différents pays, cependant, il y en a un qui s’est démarqué des autres et est devenu le plus populaire.

Sans aucun doute, il s’agissait d’un 2021 dans lequel la société a pu s’adapter comme elle l’avait précédemment prévu, cependant, la pandémie de 2020 a modifié ce qui était imaginé et a causé le retard et même l’annulation de certaines productions.

Nous avons eu de nouvelles saisons de Cobra Kai, La Casa de Papel, Lucifer, Sex Education, You, Luis Miguel et d’autres nouveaux spectacles sont arrivés, mais aucun n’était plus que El Juego del Calamar.

Ce drame sud-coréen, créé par Hwang Dong-hyuk, a été diffusé en streaming le 17 septembre et est devenu un succès instantané qui s’est reflété dans les classements les plus populaires du moment.

Cela faisait environ un mois que les gros chars adorés des abonnés sont arrivés, cependant étonnamment les yeux sont allés avec cette série de neuf épisodes que très peu ont pris en compte avant sa première.

Ainsi, 30 jours après son lancement, la plateforme a officialisé avoir atteint le record d’audience historique avec 142 millions de téléspectateurs dans le monde, dépassant les 82 millions que Bridgerton avait atteints en début d’année.

Un autre aspect qui révèle le phénomène qu’il est devenu est que Google Trends a publié la liste des émissions les plus recherchées de l’année et s’est positionné en tête du Top 10.

D’autre part, l’intrigue suit 456 personnes ayant des problèmes financiers qui décident de faire partie d’une série de jeux pour enfants qui leur donne la possibilité de gagner 45 millions de won, cependant, tout change lorsque les éliminés sont tués, ils seront incités un conflit entre les joueurs.

En principe, il était prêt à n’avoir qu’un seul opus, mais après avoir constaté son succès, les créateurs ont annoncé qu’ils travaillaient déjà sur une deuxième saison, qui arrivera en 2023.