Netflix et les sorties les plus attendues du mois de janvier

Aujourd’hui, nous allons vous présenter les premières que le célèbre Plate-forme Netflix vous a préparé ce premier mois de 2022, car bien qu’il y ait plusieurs nouveautés, il y en a qui se démarquent davantage parmi elles.

Le mois de janvier est sur le point d’arriver, et le nouveau premières Netflix n’attendra pas.

A quelques jours du début d’une nouvelle année, la plateforme la plus connue au monde, Netflix, dévoile ses nouvelles séries, films, documentaires, anime et tous les programmes de genres variés qui divertissent chaque membre de la famille à la maison.

Cependant, les sorties les plus attendues à cette occasion sont les nouvelles saisons de la série qui commencent, de nouveaux films et documentaires qui rapprochent les téléspectateurs de nouvelles histoires.

C’est pour cette raison que, comme chaque mois, nous vous communiquerons la sélection des cinq premières Netflix les plus attendues pour janvier 2022.

un

Rebelle

La série jeunesse tant attendue sera diffusée sur Netflix le 5 janvier.

L’intrigue raconte l’arrivée d’une autre génération à l’Elite Way School (EWS), qui s’apprête à recevoir les nouveaux élèves, qui pour réaliser leurs rêves musicaux, tandis que l’amour et l’amitié fleurissent, doivent affronter un ennemi familier : The Lodge, un mystérieux société qui menace de détruire vos espoirs musicaux.

Avec des performances d’Azul Guaita, Franco Masini, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Alejandro Puente, Leonardo de Lozanne, entre autres.

deux

Munich à la veille d’une guerre

C’est un film qui se déroule en 1938, lorsqu’un fonctionnaire britannique et un diplomate allemand, deux vieux amis qui travaillent pour des gouvernements opposés deviennent des espions et coïncident dans une conférence de Munich, le but est d’exposer un secret nazi et d’essayer d’éviter la guerre. en Europe.

D’après le livre de Robert Harris. Cette intéressante intrigue pleine de suspense sera diffusée sur Netflix le 21 janvier.

Avec Jeremy Irons, George Mackay, Jannis Niewöhner.

3

Neymar : Le chaos parfait

Il s’agit d’une docu-série mettant en vedette un athlète acclamé et critiqué du monde entier.

Neymar est un footballeur internationalement admiré, qui a été assiégé par la presse.

Dans ce documentaire, Neymar partage les hauts et les bas de sa vie personnelle et de sa brillante carrière professionnelle.

Les docuseries comprennent des interviews de grandes stars du football telles que Lionel Messi, Kylian Mbappé et David Beckman. Le documentaire sera diffusé le 25 janvier sur Netflix.

4

je suis géorgine

C’est un portrait émouvant et détaillé du quotidien de Georgina Rodríguez, qui devient un regard révélateur sur le quotidien de cette femme qui est mère, mannequin, danseuse, influenceuse, femme d’affaires et partenaire de Cristiano Ronaldo, l’un des footballeurs les plus populaires, célèbres dans l’histoire du sport.

L’émission de téléréalité sur le mode de vie de Georgina Rodríguez sera diffusée le 27 janvier.

Avec Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo et Ivana Rodríguez.

5

Jouer à la maison

L’intrigue drôle et émouvante de ce film est basée sur l’histoire vraie de l’entraîneur des Saints de la Nouvelle-Orléans, Sean Payton, qui a été suspendu de la NFL.

Maintenant, Sean espère renouer avec son fils et trouver la rédemption en entraînant la malheureuse équipe de football des jeunes de son fils dans une petite ville du Texas.

Le film sortira le 28 janvier. Kevin James, Taylor Lautner, Rob Schneider, Jackie Sandler, Gary Valentine, entre autres, y participent.

Produit par Adam Sandler.