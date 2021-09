Netflix et premières séries du 20 au 26 septembre

A cette occasion, nous vous ferons connaître toutes les premières de séries qui arrivent sur la célèbre plateforme Netflix du 20 au 26 septembre, alors continuez à lire pour ne manquer aucune nouvelle de leur catalogue.

Le « Jaguar » espagnol et le nouveau Mike Flanagan, « Midnight Mass », ne sont que quelques-uns des Nouveautes temps forts de la semaine.

Nous sommes enfin sur le point de commencer une nouvelle semaine et qui est synonyme d’arrivée de nouveautés sur la plateforme Netflix.

C’est ainsi que ces sept prochains jours, le géant du streaming sort des titres pour faire de grands marathons, comme le Jaguar espagnol, avec Blanca Suárez comme protagoniste, et le nouveau de Mike Flanagan, Midnight Mass.

De plus, la quatrième saison de Queridos Blancos arrivera au catalogue; de nouveaux épisodes de The Seven Deadly Sins ; le thriller français Reavers : The Series, et les docuseries Inner Monsters : Les 24 visages de Billy Milligan.

Alors sans plus tarder, voici les séries qui seront diffusées en avant-première sur Netflix du 20 au 26 septembre :

Avec Blanca Suárez, Iván Marcos, Adrián Lastra et Óscar Casas, la série se déroule en Espagne dans les années 60.

Dans ce scénario, Isabel Garrido, sous le pseudonyme de Jaguar, commence sa chasse particulière aux nazis, pour se venger de l’épreuve qu’elle a subie dans le camp de concentration de Mauthausen.

Profitant du fait que nombre d’entre eux se sont réfugiés en Espagne après la Seconde Guerre mondiale, la jeune femme rejoint un groupe d’agents pour traquer Otto Bachmann, l’un des hommes les plus dangereux d’Europe.

Première : 22 septembre

Épisode après épisode narre le cas de Billy Milligan, l’homme arrêté à la fin des années 70 aux États-Unis, accusé d’avoir commis une série de v10lac10nes à l’université de l’Ohio.

Au cours du procès, il a été conclu qu’il souffrait d’un trouble de la personnalité dissociative et qu’il y avait jusqu’à 24 personnalités différentes dans son esprit.

Première : 22 septembre

Le nouveau lot d’épisodes montre comment les choses se poursuivent à l’Université Ivy League et comment les tensions entre les Noirs et les Blancs continuent d’être à l’ordre du jour.

Afin de critiquer des comportements de ce type, un groupe d’étudiants organise une émission de radio pour critiquer les injustices liées à leur personne.

Première : 22 septembre

Inspiré du manga de Nakaba Suzuki, l’histoire tourne une nouvelle fois autour d’Elizabeth, la princesse du royaume des Liones.

La jeune femme entreprend un long et dangereux voyage afin d’attraper les membres de The Seven Criminal Sins, une dangereuse organisation criminelle, afin de sauver sa propre famille.

Première : 23 septembre

L’histoire suit cinq jeunes médecins, dans leur vie quotidienne à l’hôpital où ils travaillent, où chacun a une façon différente de traiter ses patients.

Première : 23 septembre

La fiction nous emmène à Crockett Island, une petite ville côtière où des événements étranges et des apparitions horribles commencent à se produire après l’arrivée d’un nouveau prêtre.

Première : 24 septembre

La fiction tourne autour d’une bande de braqueurs vivant à Paris, qui se consacrent au braquage de camions blindés.

Bientôt, des querelles commencent à surgir entre certains membres de l’équipe, provoquant des situations qui compliquent leur travail.

Première : 24 septembre

Vendetta : vérités, mensonges et mafia

L’amour sur le spectre de l’autisme (Saison 2)

Tut Tut Cory Cars : Chrissy au volant

Histoires criminelles : détectives indiens

