Netflix et sa liste des premières de séries du mois de janvier

Nous ne sommes qu’à une semaine de la fin de l’année et avec elle de nouveaux titres au sein du célèbre Plate-forme de Netflix dans lequel vous avez déjà le nouveau séries, films et documentaires pour vos abonnés.

C’est ainsi que l’on peut se rendre compte que Netflix ne cède pas et prépare de grands titres pour leur prompte publication dans janvier de 2022.

Il ne fait aucun doute que Netflix est le leader du secteur du divertissement en streaming, donc mois après mois son premières sur la plateforme, ils attirent des millions de téléspectateurs.

La vérité est que ce mois de décembre, ils nous ont surpris avec de superbes séries et films qui ont été appréciés par le public, qui n’a pas quitté le fauteuil.

C’est pourquoi nous partageons aujourd’hui la liste des séries qui arriveront sur la plateforme et les jours où vous pourrez en profiter en exclusivité.

Alors sans plus tarder, mentionnons la liste des premières de séries pour le mois de janvier 2022 de Netflix :

un

Rebelle

La nouvelle version de la mythique série jeunesse du début des années 2000 fait partie des nouveautés qui débarque sur la plateforme ce mois-ci.

Rebelde nous présente une nouvelle génération d’étudiants du prestigieux internat EWS.

Un groupe d’étudiants désireux de réaliser leur rêve de devenir des stars de la musique.

Pour ce faire, ils doivent travailler sans relâche dans le but de se hisser en vainqueurs dans la bataille des bandes, un concours musical qui pourrait être leur tremplin vers la gloire.

Mais ils ne s’attendaient pas à ce qu’une mystérieuse société secrète envisage de mettre fin à tous leurs rêves.

Première : 5 janvier

deux

Club d’Istanbul

La fiction turque Club Istanbul revient sur la plateforme avec son deuxième volet.

Le nouveau lot d’épisodes poursuit l’histoire de Mathilda, une femme qui, après sa sortie de prison, commence à travailler dans une boîte de nuit controversée.

Alors qu’elle tente de répondre aux exigences de son patron, elle essaie de faire de son mieux pour se rapprocher de sa fille de 17 ans, élevée dans un orphelinat depuis son incarcération.

Première : 6 janvier

3

Opération Extase

L’un des originaux qui revient sur la plateforme est le thriller belge Operation Ecstasy, qui ouvre sa troisième saison.

La fiction suit Bob Lemmens et Jim de Rooij, deux agents, l’un vétéran et l’autre récemment libéré dans la police, qui doivent se faire passer pour un couple pour tenter d’infiltrer un gang de drogue qui opère à la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas. .

Dans leur empressement à démanteler l’organisation criminelle, ils n’avaient pas compté sur l’un des leurs travaillant pour leur chef.

Première : 10 janvier

4

Action 81

Une autre nouveauté que vous pouvez trouver dans le vaste catalogue de la plate-forme à partir de janvier est le « thriller » surnaturel, File 81.

Créée par Rebecca Sonnenshine (The Boys), et avec James Wan comme producteur, la fiction nous présente Dan Turner (Mamoudou Athie), un archiviste chargé de restaurer une collection de cassettes vidéo du milieu des années 90, appartenant au documentariste Melody Pendras (Dina Shihabi). Bientôt, Dan commence à découvrir les détails de l’enquête que Melody a menée sur une secte dangereuse.

Les deux chronologies commencent à avancer jusqu’à ce qu’il y ait un lien étrange entre les deux.

Première : 14 janvier