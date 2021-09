in

Netflix et sa première série du 6 au 12 septembre

La sixième saison de la série ‘Lucifer’ et la comédie ‘On the edge’ se démarquent parmi les Nouveautes de cette semaine au sein de la plate-forme Netflix, cependant, il y aura plus de premières qui seront sûrement à votre goût, alors continuez à lire.

Malheureusement, au cours de la première semaine du mois de septembre Il est temps de revenir à la routine et de dire adieu aux longues journées de repos.

C’est pour cette raison qu’afin de le rendre plus supportable, la célèbre plateforme Netflix apporte des nouveautés en série intéressantes pour ses abonnés pour tous les goûts.

A noter que l’une des premières les plus marquantes est le sixième et dernier volet de Lucifer, dans lequel vous pourrez découvrir la nouvelle facette de son protagoniste.

À la recherche d’une comédie rafraîchissante, gardez un œil sur On the Edge, la fiction créée par l’actrice Julie Delpy.

Et comme si cela ne suffisait pas, cette semaine, le deuxième volet du drame de science-fiction, Into the Night, arrive également chez le géant du streaming.

SÉRIE NETFLIX ORIGINALE :

Au bord

Créée par et interprétée par l’actrice Julie Delpy, la série suit un chef cuisinier, une héritière, une mère célibataire et une femme à la recherche d’un emploi, tous prêts à profiter des nouvelles expériences professionnelles et sentimentales que la vie leur réserve, dans les jours qui jusqu’à la pandémie.

Première : 7 septembre

Dans la nuit

La prémisse initiale de la série présentait un groupe d’individus de différentes couches sociales et professions, qui voyagent sur un vol sans route fixe, afin de fuir une obscurité dense qui pourrait être le début de la fin du monde.

Première : 8 septembre

Lucifer

Dans les dix épisodes qui clôtureront la fiction avec Tom Ellis, vous découvrirez la nouvelle facette de Lucifer en tant que Dieu lui-même.

Après s’être imposé à son frère jumeau, Michael, l’ancien démon doit montrer à quel point il fait le bien.

Sans surprise, votre nouveau travail ne sera pas aussi simple que vous l’aviez imaginé, et vous devrez faire face à de nombreux revers et ennemis qui surgissent de nulle part.

Première : 10 septembre

Plus de premières séries

Les Octonautes sur le continent (Saison 1)

Première : 7 septembre

Kid Cosmic (Saison 2)

Première : 7 septembre

Le cercle : États-Unis

Première : 8 septembre

Maîtres soudeurs

Première : 10 septembre