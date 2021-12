Netflix et ses avant-premières du 13 au 19 décembre

Nous sommes sur le point de commencer une nouvelle semaine et c’est pourquoi nous vous présenterons les films qui viennent au Plate-forme sur Netflix du 13 au 19 décembre, alors lisez la suite pour ne pas manquer le Nouveautes.

« C’était de la main de Dieu » et « Noël en Californie : lumières de la ville » sont quelques-uns des titres que vous pourrez voir sur la célèbre plate-forme du rouge à partir de cette semaine.

Nous entrons à la mi-décembre, et un peu plus de deux semaines pour dire au revoir à l’année, Netflix vous offre la possibilité de profiter d’une séance home cinéma avec ses dernières nouveautés.

Il convient de mentionner que cette semaine, c’était de la main de Dieu, le film réalisé par Paolo Sorrentino, arrive sur la plate-forme.

Alors que si vous êtes un fan de films de Noël, à partir de cette semaine, vous pourrez trouver un nouveau titre dans le catalogue du service de streaming, Christmas in California et City Lights.

De plus, Netflix continue d’augmenter sa production de documentaires et sort ces jours-ci 137 plans et Globo et les merveilles du récif.

C’était la main de Dieu

Une semaine après sa sortie en salles, le nouveau poste de réalisateur de Paolo Sorrentino, Fue la mano de Dios, débarque sur la plateforme. Récompensé par le Lion d’argent au dernier Festival de Venise, le film raconte, de manière autobiographique, l’un des moments les plus dramatiques de la vie de Sorrentino.

Le jour où ses parents ont perdu la vie dans un accident sur la montagne, il aurait dû être avec eux.

Mais l’arrivée de Diego Armando Maradona à Naples a décidé le jeune de 16 ans à rester sur terre pour voir son idole.

Première : 15 décembre

137 coups

137 plans est le nouveau documentaire Netflix que vous pouvez voir à partir de cette semaine.

Dans ce document, le mouvement lancé par divers groupes d’Afro-américains à Cleveland, pour protester contre les attaques qu’ils subissent par la police, est abordé.

Première : 15 décembre

Noël en Californie. Lumières de la ville

Noël en Californie. Les lumières de la ville est une autre des nouvelles comédies romantiques de Noël que Netflix sort à ces dates.

L’histoire nous présente Callie et Joseph, un couple qui vit heureux depuis un an en prenant soin de sa ferme et de son domaine viticole, loin du monde.

Leur relation commence à se briser lorsqu’en raison de divers engagements familiaux, Joseph doit déménager en ville.

Première : 16 décembre

Ballon et les merveilles du récif

Netflix poursuit son engagement envers les documentaires sur la nature et présente cette semaine Globo et les merveilles du récif.

Dans ce long métrage, un petit poisson-globe parcourt l’océan, croisant différentes espèces marines, avec l’intention de trouver le meilleur foyer sur la barrière de corail australienne.

Première : 16 décembre

AUTRES PREMIÈRES FILMS

Guerriers du ciel et de la terre

Première : 15 décembre

Tireur d’élite : la fin de l’assassin

Première : 15 décembre