Netflix et ses avant-premières du 18 au 24 octobre | Instagram

La comédie ‘Calle de la Humanidad, 8’ et le ‘thriller’ de t3rror ‘Les mâchoires de la nuit’ ne sont que quelques-uns des films Faits saillants de cette semaine, alors continuez à lire pour ne manquer aucune des nouvelles.

Avant de parler de séries, nous aborderons d’abord le point des nouveaux films qui sont sur le point d’être intégrés à la célèbre plateforme Netflix.

C’est pourquoi aujourd’hui nous vous ferons savoir quelles sont les actualités cinématographiques que vous pourrez voir sur la plateforme du logo rouge.

L’un des films originaux présentés en avant-première par le géant du streaming est Calle de la Humanidad, 8, la nouvelle comédie du réalisateur de Welcome to the North, Dany Boon, en outre, vous pouvez également profiter de la terrifiante Gueule de la nuit et du documentaire Où t’ont-ils trouvé ?

Alors sans plus tarder, ci-dessous, nous mentionnons tous les films qui sont première Sur Netflix du 18 au 24 octobre :

1

Les mâchoires de la nuit

Le film raconte l’histoire d’un chauffeur de taxi de Los Angeles, qui prend deux jeunes pour les emmener de fête en fête.

Ce qu’il ne sait pas, c’est que ses deux clients ne sont pas ce qu’ils semblent être et qu’ils se transforment bientôt en son pire cauchemar.

Première : 20 octobre

2

Calle de la Humanidad, 8

L’intrigue nous emmène à Paris, où la pandémie provoquée par le Covid-19 a poussé des milliers de Parisiens à quitter la ville, et rares sont ceux qui se promènent dans ses rues.

Au lieu de cela, plusieurs habitants de la Calle de la Humanidad ont préféré rester dans la ville.

Un scientifique à la recherche du vaccin ultime, un entraîneur personnel, un avocat et un restaurateur sont quelques-uns des voisins qui jouent dans cette histoire amusante.

Première : 20 octobre

3

Où t’ont-ils trouvé ?

Le long métrage raconte l’histoire de trois jeunes qui découvrent qu’ils sont cousins, après avoir fait un test ADN.

Chacun d’eux a été adopté par une famille américaine, et pour découvrir leur véritable origine, ils décident de voyager en Chine à la recherche de cette réponse.

Première : 20 octobre

4

AUTRES PREMIÈRES FILMS

Première : 22 octobre

Lancez une pièce – Documentaire ONE OK ROCK-

Première : 21 octobre

Première : 18 octobre

Première : 22 octobre

Première : 22 octobre

Première : 22 octobre

Première : 22 octobre

Première : 22 octobre

Première : 22 octobre

Première : 22 octobre