Netflix et ses avant-premières du 25 au 31 octobre

Nous ne sommes qu’à une semaine de terminer le dixième mois de l’année et Plate-forme Netflix a préparé le meilleur pour elle et bien sûr pour ses abonnés, alors lisez la suite pour connaître tous les Nouveautes.

La suite de ‘Army of the dead’, ‘Army of thieves’, et le ‘trrr thriller ‘Hypnotic’, se démarquent parmi les nouveautés cinéphiles de cette semaine.

Si vous avez déjà vu Guilty, Rescue Distance et The Journey, prenez rendez-vous avec les nouveaux films que le géant du streaming vous propose cette semaine.

La suite de Army of the Dead, Army of Thieves, est l’un des longs métrages que vous pouvez trouver dans le catalogue Netflix.

Au cours des prochains jours, des titres parfaits pour profiter de la nuit d’Halloween arrivent sur la plate-forme, parmi lesquels la deuxième partie de Nobody sleeps in the woods tonight, et le ‘thriller’ de trrr, Hypnotic.

Alors sans plus tarder, voici les films qui seront diffusés en avant-première sur Netflix du 25 au 31 octobre :

Hypnotique

Le film raconte l’histoire de Jenn, une jeune femme quelque peu mécontente de sa vie personnelle et professionnelle.

Pour tenter de changer ces deux aspects, il décide de s’adresser à un thérapeute qui travaille par hypnose.

Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il est sur le point d’entrer dans une spirale terrifiante dont il ne sera pas facile de sortir.

Première : 27 octobre

Personne ne dort dans les bois ce soir : Partie 2

Après qu’un groupe de technophiles se soit rendu dans une forêt pour tenter de s’éloigner des réseaux et faire face à leur pire cauchemar, le seul survivant subit à nouveau un terrible événement.

Pour tenter d’élucider l’affaire, un policier débutant prend le courage de lancer une enquête dans le but de mettre un terme à cette série de crimes.

Première : 27 octobre

Armée de voleurs

Cette fois, l’histoire suit Dieter, un caissier d’une petite ville, qui, pour gagner de l’argent supplémentaire, décide de rejoindre un groupe de criminels pour effectuer une série de vols.

Le plan est de cambrioler plusieurs coffres-forts de grande valeur, répartis dans toute l’Europe.

Première : 29 octobre

AUTRES PREMIÈRES FILMS

Première : 27 octobre

Tans 3: Amis pour la vie

Première : 27 octobre

Première : 27 octobre

Vice Brigade : Vaudou dans les Caraïbes

Première : 27 octobre

Première : 27 octobre

Première : 27 octobre

Le cap pris

Echange de confidences

Première : 27 octobre

Première : 27 octobre

C’est dur pour tout le monde

Première : 27 octobre

Première : 27 octobre

Dernière adresse connue

Première : 27 octobre

Charlie et ses deux filles

Première : 27 octobre

Première : 27 octobre

Suivez, suivez je vous entends

Première : 27 octobre

Première : 27 octobre

Première : 27 octobre

Première : 27 octobre