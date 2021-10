Netflix et ses avant-premières du 4 au 10 octobre | Pixabay

A cette occasion, nous vous ferons savoir ce que films qui arrivera sur la célèbre plateforme Netflix du 4 au 10 octobre, alors lisez la suite pour ne rien manquer de l’actualité cinématographique.

Le thriller de t3rr0r « Il y a quelqu’un dans ta maison » et « Le film Pokémon : Les secrets de la jungle » ne sont que deux des nouveaux longs métrages que vous pouvez trouver dans son catalogue.

Une semaine de plus la plateforme Netflix arrive plus que disposée à vous faire profiter de ses intéressantes nouveautés cinématographiques.

Et si vous avez déjà vu des chansons de Guilty et We were, prenez note, puisque les prochains jours vous pourrez retrouver des titres comme le ‘thriller’ de t3rr0r Il y a quelqu’un dans votre maison; la comédie dramatique Mon frère, ma soeur et le film d’animation Le Film Pokémon : Les Secrets de la Jungle.

Ensuite, nous mentionnons tous les films qui sont première sur la célèbre plateforme du logo rouge du 4 au 10 octobre :

1

Y a-t-il quelqu’un dans votre maison

Basé sur le roman There’s Someone Inside Your House de Stephanie Perkins, le film suit Makani Young, une adolescente essayant de s’adapter à sa nouvelle vie dans le Nebraska.

Le début du nouveau parcours s’accompagne d’une vague d’assassinats avec plusieurs de ses compagnons comme victimes.

Makani commence bientôt à l’avoir, elle et ses meilleurs amis, les prochains sur la liste des tueurs en série impitoyables.

Première : 6 octobre

2

Le film Pokémon : Les secrets de la jungle

La nouvelle aventure de Ash et Pikachu les emmène dans la forêt d’Okoya, qui abrite le fascinant pokémon Zarude.

Là, ils rencontreront également Koko, un garçon qui a toujours cru qu’il était l’un d’entre eux, jusqu’à ce qu’il découvre que son apparence est plus similaire à celle d’Ash.

Première : 8 octobre

3

Mon frère, ma soeur

Les protagonistes sont Nik et Tesla, deux frères qui sont obligés de se comprendre et de partager un appartement car c’est l’exigence que leur père a laissée écrite dans son testament avant de mourir.

Première : 8 octobre

4

Rancœur

La bande suit un policier qui, quelques jours avant d’être promu, commence à soupçonner que ses collègues n’approuvent pas son prochain poste dans le département.

Cela l’amène à découvrir un complot qui pourrait conduire à son licenciement.

Première : 8 octobre

5

AUTRES PREMIÈRES FILMS

Première : 6 octobre

Première : 6 octobre

Première : 8 octobre

La magie du journal d’Anne Frank (Documentaire)

Première : 10 octobre

Première : 10 octobre