in

Netflix et ses premières de la semaine du 6 au 12 septembre | Instagram

A cette occasion, nous vous ferons part de toutes les premières que vous trouverez au sein du Plate-forme de Netflix pour la semaine du 6 au 12 septembre 2021, alors continuez à lire pour connaître tous les Nouveautes.

Nous continuons d’avancer au mois de septembre et les plateformes de divertissement le font avec de nouveaux contenus pour tous les goûts.

Cela peut vous intéresser : Netflix et sa première série du 6 au 12 septembre

C’est ainsi qu’aujourd’hui on vous dit tout ce qui est nouveau cette semaine sur la célèbre plateforme Netflix, qui se déroule du 6 au 12 septembre 2021 et présente également près d’une vingtaine de nouveautés et premières.

Tout cela entre films, nouvelles saisons de séries et documentaires, sans doute pour tous les goûts et tous les genres.

Nous mentionnons donc ci-dessous toutes les premières que vous trouverez dans son vaste catalogue :

1

Toutes les premières

Le fil invisible (06/09)

Compte à rebours : Space Mission Inspiration 4 (06/09)

Secrets sportifs : Point de rupture (07/09)

Kid Cosmic S2 (07/09)

Les Octonautes : sur la terre ferme (07/09)

Au bord (07/09)

Dans la nuit S2 (08/09)

Micro noir Mac 2 (08/09)

Baie d’Hiver (08/09)

Le Cercle S3 (08/09)

Frères de sang : Malcolm x et Muhammad Ali (09/09)

Les femmes et le tueur (09/09)

Garçon de miel (09/09)

Lucifer S6 (10/09)

Chasse aux proies (10/09)

Kate (09/10)

Maîtres soudeurs (10/09)