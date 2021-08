in

Netflix et ses premières du 30 août au 5 septembre

A cette occasion nous vous mentionnerons quelles seront les premières de films sur la célèbre plateforme Netflix du 30 août au 5 septembre, alors continuez à lire pour découvrir toutes les nouveautés de son catalogue.

La fin d’une saga er0t1ca, un film d’action et beaucoup d’humour cette semaine dans le Plate-forme Diffusion’.

Cette nouvelle semaine arrive une nouvelle vague de films originaux et sous licence sur la célèbre plateforme Netflix.

La plateforme de streaming a préparé un été plein de premières, pour toujours avoir quelque chose à voir le week-end et, bien que les mois chauds touchent à leur fin, la société est toujours attachée à son catalogue cinématographique.

Il s’agit cette fois d’une comédie dans laquelle une jeune femme doit rattraper ses erreurs si elle veut finir au paradis, le dernier volet de la célèbre saga Fifty Shades et film d’action pour les amoureux du genre.

En plus, comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi d’autres films humoristiques pour passer le temps, du sport et des histoires romantiques.

Voici les films qui seront diffusés sur Netflix du 30 août au 5 septembre.

1

L’au-delà de la fête

Cassie est une jeune femme égocentrique et quelque peu égoïste qui ne se soucie que de faire la fête, même si cela met mal à l’aise ses proches.

Pendant la semaine de son anniversaire mu3r3, mais un ange a pitié d’elle et lui donne une seconde chance.

Vous allez devoir corriger toutes vos erreurs si vous voulez finir au paradis et cela signifie beaucoup de travail avec vos proches.

Première : 2 septembre

2

Secrets sportifs : Crimes et sanctions

Première : 31 août

3

Cinquante nuances plus claires

Troisième et dernier volet de la trilogie érotique écrite par EL James. Anastasia et Christian Grey ne sont plus ces inconnus du premier opus.

Désormais jeunes mariés, ils sont emportés par leur mariage et la vie luxueuse qu’ils peuvent se permettre. Cependant, un problème apparaît sur votre chemin.

Première : 1er septembre

4

Tireur d’élite : tireur fantôme

Sixième volet de la saga Sniper. A cette occasion, Brandon Beckett et son partenaire Richard Miller se lancent une mission dangereuse : ils doivent protéger un gazoduc que les terroristes cherchent à détruire.

La tension ne cesse d’augmenter et ils soupçonnent qu’il y a une faille de sécurité.

Première : 1er septembre

5

Hot Pursuit (sur nos talons !)

C’est une comédie d’action avec Sofía Vergara et Reese Witherspoon. Witherspoon incarne un policier qui prend très au sérieux la protection de la veuve contre un trafiquant de drogue (Vergara). Ensemble, ils vivront un chemin plein de menaces et de beaucoup d’aventures, montrant à ceux qui les persécutent qu’ils ne sont pas des victimes faciles.

Première : 1er septembre

6

PLUS DE PREMIÈRES FILMS

– Processus d’admission

Première : 1er septembre

– La femme du fermier

Première : 1er septembre

– Un tueur sous le lit

Première : 1er septembre

– Destinations de traversée

Première : 1er septembre

– Elizabethtown

Première : 1er septembre

– Le gourou du sexe

Première : 1er septembre

– Opération Évasion

Première : 1er septembre

– Ted Bundy et le tueur de Green River

Première : 3 septembre

– Pentagramme

Première : 3 septembre