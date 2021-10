Netflix et ses premières pour ce lundi 11 octobre | Instagram

Aujourd’hui, une seule série atteint le célèbre Plate-forme de Netflix, mais que vous devriez absolument voir avant qu’ils ne vous en parlent, alors continuez à lire pour ne rien manquer de la nouveauté du vaste catalogue.

Ongle série pour enfants fait ses débuts sur la célèbre plateforme du logo rouge, certainement idéale pour commencer la semaine avec toute l’attitude.

Après l’arrivée de « Venom » sur Netflix et comment ce film est rapidement devenu le plus regardé ce week-end, en retirant « The Squid Game » de la première place, la plateforme parie sur plus premières renouveler son catalogue.

Donc, si vous faites partie de ceux qui aiment les séries ou les films jeunesse, aujourd’hui est un jour spécial pour vous, car vous serez sûrement intéressé par cette nouvelle série :

1

Le Nanny Club : Saison 2 (KIDS SERIES)

Le meilleur été au monde touche à sa fin, et le club de baby-sitting reprend ses activités et explore une autre saison de changement… avec l’aide de deux nouveaux membres.

Le deuxième volet de la série jeunesse arrive avec 8 épisodes de près de 30 minutes chacun.

Il met en vedette Sophie Grace, Momona Tamada et Shay Rudolph, entre autres.