Netflix et ses premières pour ce mardi 12 octobre | Instagram

Aujourd’hui, nous vous ferons part de toutes les premières que vous pouvez trouver à l’intérieur du célèbre Plate-forme de Netflix, alors continuez à lire pour ne manquer aucune des nouvelles de son vaste catalogue de films et de séries.

On sait parfaitement que « The Squid Game » et « Venom » sur Netflix ne suffisent pas, alors le géant du divertissement ne cesse de surprendre ses abonnés.

Donc, si vous faites partie des abonnés Netflix qui sont au courant des tendances telles que « Venom » et « The Squid Game », vous serez intéressé de savoir que ce mardi la plate-forme a des listes de nouvelles séries et documentaires à apprécier.

Et bien, sans plus tarder, voici les premières qui arrivent ce mardi 12 octobre sur la plateforme du logo rouge :

1

Convergence : Courage face à une crise (SPECIAL)

Alors que la pandémie de COVID-19 aggrave les vulnérabilités dans le monde après un an et demi, des héros méconnus de tous les niveaux de la société contribuent à forger un avenir meilleur. comment font-ils ça?

2

La création de Malinche : un documentaire de Nacho Cano (DOCUMENTAIRE)

Un spécial Netflix parfait pour ce Columbus Day, où nous accompagnerons le processus créatif de la nouvelle comédie musicale de Nacho Cano basée sur l’histoire d’amour de Malinche et Hernán Cortés, et la fusion de leurs deux mondes.

3

Les films qui nous ont fait : Saison 3 (SÉRIE)

Quel intérêt avez-vous pour le cinéma ? Frissons, cris et conflits dans les coulisses : cette série documentaire amusante et révélatrice révèle les histoires qui se cachent derrière vos succès préférés.

4

Brillant : Samurai Soul (ANIME)

Dans les premières années de la restauration Meiji au Japon, un samouraï humain doit faire équipe avec un orc meurtrier pour sauver un elfe orphelin de son adversaire.