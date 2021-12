Netflix et ses premières pour ce mercredi 15 décembre

Nous avons atteint le milieu de la semaine et avec lui de plus en plus premières Au sein de la plateforme Netflix, c’est pourquoi pour que vous ne manquiez aucune actualité, nous vous informerons de l’actualité d’aujourd’hui.

Une série et un film arrivent aujourd’hui mercredi 15 décembre à Netflix et sans aucun doute vous serez surpris de savoir que l’univers de « Elite » continue de s’étendre.

Si vous faites partie des malchanceux qui n’ont pas pu obtenir de billet pour la première de « Spider-Man: No way home » au cinéma, ne vous inquiétez pas, car la plate-forme Netflix propose quelques premières à ses abonnés. passer le temps.

Alors si ce jour-là vous avez un moment de repos à la maison, n’hésitez pas à jeter un œil à ces premières, car certaines seront sûrement à votre goût.

Sans plus tarder, voici les premières au sein de la plateforme du logo rouge pour ce mercredi 15 décembre :

un

Nouvelles d’élite : Phillipe Caye Felipe (SÉRIE)

Au moment où Cayetana tente d’oublier son ex avec l’aide de son nouvel ami Felipe, le prince réapparaît dans sa vie.

deux

C’était la main de Dieu (FILM)

Naples. Années quatre-vingt. Le jeune Fabietto vit sa passion pour le football au milieu d’un drame familial qui finira par façonner son avenir de cinéaste.