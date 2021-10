Netflix et ses premières pour ce vendredi 15 octobre | Instagram

A cette occasion, nous vous communiquerons toutes les premières que vous pouvez trouver dans le célèbre Plate-forme sur Netflix ce vendredi 15 octobre, alors si vous voulez connaître toutes les nouveautés, continuez à lire pour ne rien manquer.

Les séries de « You: Season 3 », « My name » et « La bataille oubliée » ne sont que quelques-unes des productions qui seront diffusées sur Netflix ce vendredi.

C’est vendredi et il ne fait aucun doute que la célèbre plateforme Netflix le sait parfaitement, c’est pour cette raison qu’elle a sorti une variété de séries, films et spéciaux ce 15 octobre, dont vous pourrez profiter pendant le week-end.

Alors sans plus tarder, voici toutes les premières Netflix d’aujourd’hui :

1

Vous : Saison 3 (SÉRIE)

Mariés avec un bébé, Love et Joe tentent de mener une vie normale dans la banlieue aisée de Madre Linda.

Mais il est difficile de se débarrasser des vieilles habitudes.

2

Mon nom (SÉRIE)

Après le meurtre de son père, une femme assoiffée de vengeance se place sous les ordres d’un puissant patron criminel et rejoint la police.

3

La bataille oubliée (FILM)

Au cours de la bataille cruciale de l’estuaire de l’Escaut pendant la Seconde Guerre mondiale, les vies d’un pilote, d’un soldat nazi et d’une recrue réticente se croisent tragiquement.

4

Quatre par quatre (FILM)

Après que leurs échangistes se soient relayés, quatre amis se sont rendus sur une plage éloignée pour faire face aux répercussions et révéler les vérités les plus profondes.

5

Le merveilleux Halloween de Tibucan (Spécial Halloween) (ENFANTS)

Les amis se préparent pour Halloween avec « La légende du brouillard effrayant » et Tibucán affronte un monstre marin glissant pour sauver les vacances.