Netflix et ses premières pour ce vendredi 17 décembre

Nous sommes à quelques semaines de la fin de l’année et Plate-forme Netflix continue de surprendre tout le monde avec ses premières et c’est pourquoi nous vous ferons part de la nouvelle pour ce vendredi 17 décembre.

Au cours de ce week-end, quatre productions au total seront diffusées sur Netflix, parfaites pour en profiter pendant le week-end.

Sans doute « Le sorceleur”, L’une des séries les plus attendues, et le meilleur de tous, c’est qu’elle lance sa deuxième saison sur la plateforme Netflix ce vendredi.

Cependant, même si Henry Cavill revient pour jouer « Geralt of Rivia », il a une compétition un peu plus enfantine.

Alors sans plus tarder, nous partageons ici les premières que la plateforme Netflix apporte à ses millions d’abonnés pour aujourd’hui et quelques détails de l’intrigue de chacune des productions.

un

The Witcher : Saison 2 (SÉRIE)

Geralt accepte son sort en protégeant Ciri des forces qui se battent pour le contrôle du continent et du mystérieux pouvoir qu’elle possède.

deux

Fast & Furious : Spies at the Wheel – Saison 6 : Retrouvailles (KIDS)

La dernière saison emmène des espions du monde entier, des Alpes à l’Arctique et de retour à Los Angeles, alors qu’ils combattent leur ennemi le plus coriace !

3

Thomas & Friends : La course à la Sodor Cup (KIDS)

Gagner la Sodor Cup demande plus que de la vitesse. Agile entraîne Kana et Thomas doivent user de leur intelligence et travailler en équipe… pour franchir la ligne d’arrivée en premier !

4

Thomas et ses amis (ENFANT)

Tous à bord! Thomas et ses amis Percy, Nia et Diesel travaillent dur sur l’île de Sodor, mais ils trouvent aussi le temps de s’amuser.