Netflix et ses premières pour la dernière semaine d’octobre

– Armée de voleurs. Comédie.

Cette préquelle du film « Army of the Marts » de Zack Snyder met en vedette Dieter, un caissier de banque de village qui est entraîné dans une aventure unique lorsqu’une femme mystérieuse le recrute pour un groupe composé des criminels les plus recherchés de la ville. Interpol.

– Le temps que je te donne. Série. Saison 1

Nadia de Santiago et Álvaro Cervantes sont les vedettes de cet épisode de fiction de dix minutes qui se concentre sur le fait de surmonter une rupture.

– Colin en noir et blanc. Mini-série.

Les co-créateurs Ava DuVernay et Colin Kaepernick présentent Colin en noir et blanc, une nouvelle mini-série dramatique révolutionnaire sur la naissance de Kaepernick, pour qui la race, la classe et la culture étaient d’énormes obstacles en tant qu’enfant noir adopté par une famille de blancs.

Colin en noir et blanc met en vedette Jaden Michael, qui incarne le jeune Colin avant de se hisser au sommet du football en tant que quart-arrière de la NFL et de devenir une icône culturelle et un militant. Nick Offerman et Mary-Louise Parker sont ses parents bien intentionnés, Rick et Teresa, et Colin Kaepernick lui-même est le narrateur de nos jours.

– Mythe. Série. Saison 2.

Alors que la vérité sur Lorenzo commence à émerger, Elvira essaie de se réconcilier avec sa famille.