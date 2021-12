Netflix et ses premières pour la semaine du 20 au 26 décembre

Aujourd’hui, nous allons vous donner la liste complète des séries et des films première sur la plate-forme Netflix pour la semaine du 20 au 26 décembre 2021, alors lisez la suite.

La Noël Vous êtes pratiquement là et entre le dîner, les cadeaux ou simplement l’occasion de vous détendre et de passer du temps ensemble en famille, il y a aussi la possibilité de rattraper son retard sur la liste des séries et films en attente.

Ou mieux encore, commencez par les meilleures premières de séries Oui films sur Netflix pour cette semaine de Noël.

C’est ainsi que la semaine du 20 au 26 nous amène des titres comme Don’t Look Up, qui réunit des stars comme DiCaprio, Meryl Streep et Jennifer Lawrence dans un film qui pourrait bien être le nouveau Armaggedon, mais avec de nombreuses touches de politique et d’humour. .

Il y a aussi la première attendue de la deuxième saison d’Emily à Paris et pas seulement ça, elle est aussi intégrée à la plateforme American Crime Story : The Lewinsky case, la troisième saison qui suit l’affaire Monica Lewinsky et le scandale sexuel avec Bill Clinton (joué par Clive Owen) qui a secoué la politique américaine

un

Premières séries sur Netflix

20 décembre

American Crime Story : L’affaire Lewinsky

22 décembre

Emily à Paris – Saison 2

24 décembre

Mer de tranquillité

deux

Premières de films sur Netflix

23 décembre

Vilsen

24 décembre

Ne lève pas les yeux

Raie Omurali

Stand by Me Doraemon 2

1000 km de Noël

3

Premières documentaires sur Netflix

22 décembre

Le roi

23 décembre

Vélos vs. Voitures

Ne jamais mourir jeune