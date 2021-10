in

Netflix et ses premières pour le premier jour d’octobre | Instagram

Aujourd’hui, nous allons vous présenter le premières que la plateforme Netflix apporte à ses abonnés pour pouvoir démarrer le mois d’octobre à fond et surtout pour démarrer le premier week-end du mois qui est le préféré de beaucoup.

Le mois d’octobre débute avec plus de 20 productions au sein du célèbre Plate-forme de Netflix et cette fois, nous vous dirons tous les détails.

Enfin, le mois d’octobre commence ce vendredi et Netflix semble apporter une liste passionnante de premières dont il se vante pour ce week-end.

Nada más y nada menos que 23 producciones listas para este día, así es, sin duda un gran numero para estrenar tan solo en día, cabe destacar que esto se debe a que comenzó el mes del t3rror y es por ello que hay tantos lanzamientos para ce jour.

Alors sans plus tarder, voici les détails de chacune des séries, films et documentaires que Netflix a préparés pour aujourd’hui, vendredi 1er octobre.

1

Choses à nettoyer (SÉRIE)

Après s’être libérée d’une relation abusive, une jeune mère fait des travaux ménagers, alors qu’elle lutte pour se construire un avenir meilleur pour elle et sa fille.

2

Seinfeld : Toutes ses saisons (SÉRIE)

Le comédien new-yorkais Jerry et ses amis font cette sitcom délirante de nulle part, qui a battu des records de temps d’antenne.

3

Coupable (FILM)

Dégradé aux urgences, un policier tente de sauver un interlocuteur désemparé lors d’une journée déchirante de révélations… et de comptes rendus.

4

Pour toujours riche (FILM)

Au cours d’une longue nuit, une star montante du rap doit faire face à une vidéo virale humiliante qui l’oblige à mener une bataille de rédemption.

5

Halloween 4 : Le retour de Michael Myers (TERREUR)

Une décennie après avoir terrorisé la ville de Haddonfield, Michael Myers revient pour tuer sa nièce… et tous ceux qui se mettent sur son chemin.

6

Cavalier (TERROR)

Un jeune homme découvre qu’il peut se téléporter n’importe où quand il le souhaite, mais ses errances le placent dans la ligne de mire d’un puissant adversaire.

7

Agent Sel (TERREUR)

Accusée d’être une espionne russe, l’agent de la CIA Evelyn Salt prend la fuite en utilisant toutes les tactiques qu’elle connaît pour échapper à ses poursuivants et blanchir son nom.

8

M. et Mme Smith (FILM)

John et Jane forment un couple apparemment ordinaire qui ignore qu’ils partagent un métier : ils sont tous les deux des voyous à gages.

9

Club de combat (TERREUR)

Un zombie d’entreprise rencontre l’irrésistible rebelle Tyler Durden. Ensemble, ils créeront une société secrète cathartique et brutale.

dix

Marley et moi (FILM)

Un couple nouvellement marié apprend d’innombrables leçons de vie de leur animal de compagnie espiègle, un labrador nommé Marley.

Onze

Norbit (FILM)

Après avoir été contraint d’épouser une femme autoritaire, le gentil Norbit rencontre la fille de ses rêves dans cette comédie romantique hilarante.

12

Jackass : le film

Johnny Knoxville et ses camarades farceurs se promènent au Japon déguisés en pandas, font des ravages sur les terrains de golf, réalisent des cascades avec des alligators, et plus encore.

13

Diana : La comédie musicale (SPÉCIAL)

La vie éblouissante et dévastatrice de la princesse Diana est mise en évidence dans cette comédie musicale originale filmée avant sa première officielle à Broadway.

14

Chatons effrayants : Saison 1 (ENFANTS)

Le jour de son 12e anniversaire, Willa reçoit un cadeau précieux, ouvrant la porte à un monde de sorcellerie, d’animaux parlants et d’aventures à vivre avec des amis.

quinze

Abc de l’amour (FILM)

Cette histoire se déroulant dans la Grosse Pomme, a pour protagonistes Gabe et Rosemary, qui se connaissent depuis la maternelle… et maintenant ils découvrent leur premier amour.