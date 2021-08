Netflix et ses sorties les plus attendues pour septembre

in

Aujourd’hui, nous allons vous présenter les 5 premières le plus attendu au sein de la célèbre plate-forme Netflix pour le mois de septembre, alors continuez à lire pour découvrir les nouvelles que les gens veulent le plus voir.

Dans quelques jours, le neuvième mois de l’année va commencer, c’est vrai, nous sommes presque dans la dernière ligne droite de 2021.

Et comme chaque mois, le célèbre Plate-forme avec un logo rouge, qui est aussi la plate-forme mondiale de divertissement, annonce ses prochaines sorties.

Donc, si vous êtes l’un des fans de Netflix, cette fois, nous vous présenterons les premières de la série les plus attendues qui ont été un succès, et une nouvelle émission de téléréalité qui cherche une place dans le Top 10 de Netflix.

Alors continuez à lire pour savoir de quoi il s’agit :

1

Les 100

Le 1er septembre s’ouvre la septième saison de cette série, qui a lancé sa première saison en 2014.

Dans cet épisode, l’histoire est plus vivante que jamais, et alors que l’Anomalie révèle sa vraie nature, des groupes en guerre et de nouveaux p3l1gros mettent en péril les efforts de Clarke pour semer la paix une fois pour toutes.

2

Le vol d’argent

Il présentera la première partie de la saison cinq le 3 septembre.

Dans celui-ci, le gang est à la Banque d’Espagne depuis 100 heures et le professeur devient noir.

Pire que tout, un nouvel ennemi s’approche d’eux : l’armée.

3

Lucifer

La sixième saison tant attendue de cette série sera disponible sur Netflix à partir du 10 septembre prochain.

Lucifer a obtenu la promotion, mais avez-vous hâte de travailler ?

De plus, Chloé se prépare déjà à quitter le travail d’enquête, tandis qu’Amenadiel rejoint la police et plus encore.

4

Jouer avec le feu

Une nouvelle émission de télé-réalité commence le 15 septembre, où un groupe de célibataires fougueux du Mexique, d’Argentine, de Colombie et d’Espagne, relève le défi d’abandonner s3x0.

Mais, l’abstinence a un côté très positif : Gagner 100 000 $. Deux chapitres seront publiés chaque semaine.

5

Éducation S3x

La troisième saison de cette série débutera le 17 septembre.

Maintenant, alors que la nouvelle se répand sur une “école s3x0”, un nouveau directeur cherche à contrôler le groupe d’étudiants exubérants, et Otis, pour cacher son secret juteux.