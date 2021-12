Netflix et son film le plus regardé de toute l’histoire | Instagram

La vérité est que le célèbre Plate-forme Netflix a des films sans fin et c’est pourquoi nous vous ferons savoir les plus regardés de toute l’histoire et en fait, 50% des abonnés dans le monde l’ont vu.

‘alerte rouge‘ou’ Red Notice ‘est le film Netflix le plus admiré, selon la célèbre plateforme de streaming.

Selon les informations recueillies, le film a généré 328,8 millions d’heures de visionnage, dépassant le précédent record de « Bird Box », en 2018 avec 282 millions d’heures de lecture.

Il convient de mentionner que le film qui a ouvert ses portes le 12 novembre met en vedette Ryan Reynolds, Dwayne Johnson et Gal Gadot.

De plus, jusqu’à présent, c’est le film le plus cher de la plateforme, avec un budget d’environ 200 millions de dollars.

Le film, qui mêle action, aventure et comédie, a reçu de bons commentaires du public.

Je l’ai adoré, j’ai été choqué par sa fin »,« C’est l’un des meilleurs films que j’ai vu »,« J’aime l’intrigue et la performance des protagonistes », ont été certaines des impressions sur les réseaux sociaux.

À contrecœur, un profileur du FBI fait équipe avec le voleur d’art le plus recherché au monde pour attraper un criminel qui parvient toujours à garder une longueur d’avance », selon le synopsis de Netflix.

Red Notice est une comédie d’action et un thriller américain écrit et réalisé par Rawson Marshall Thurber.

Comme nous l’avons mentionné plus tôt, il met en vedette Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds.

Il s’agit de la troisième collaboration entre Johnson et Thurber après Central Intelligence (2016) et Skyscraper (2018).

Initialement publié par Universal Pictures, Netflix a acquis les droits de distribution le 8 juillet 2019 et le film est sorti le 5 novembre 2021.

Le 8 février 2018, il a été annoncé qu’une comédie d’action de Dwayne Johnson et du scénariste / réalisateur Rawson Marshall Thurber avait été développée dans le cadre d’une guerre d’enchères impliquant de grands studios luttant pour les droits.

Le film serait produit par Beau Flynn via sa Flynn Picture Company, avec Johnson, Dany Garcia et Hiram Garcia via leur bannière Seven Bucks Productions, ainsi que Thurber’s Bad Version Inc. avec Wendy Jacobson en tant que productrice exécutive.

Le 9 février 2018, il a été annoncé qu’Universal et Legendary avaient remporté la guerre des enchères pour obtenir les droits.