Netflix et Sony signent beaucoup pour concurrencer Disney + et HBO Max | Divertissement

Netflix sortira exclusivement des films Sony une fois qu’ils auront traversé les cinémas et que le contenu cinématographique sera garanti pour les prochaines années.

Il semble que dans le secteur des plateformes, il y ait une lutte plus féroce pour les films que pour les séries. La crise des cinémas et les changements dans les habitudes du public ont conduit à de plus grandes attentes pour les premières de films et personne ne veut être laissé pour compte à cet égard, surtout après l’apparition de HBO Max.

Si Disney + a tout un géant derrière et HBO Max a autant de sociétés de production appartenant à AT&T, le cas de Netflix est différent et il se peut que ce soit le cas. le pari que vous faites actuellement avec au moins une première par semaine ne suffit pas, d’autant plus compte tenu de la perte d’avantage dont souffrent les États-Unis par rapport à la concurrence. Mais grâce à l’accord avec Sony Pictures, il pourra respirer.

Avant de clarifier les détails de l’accord, il convient de noter que Sony Pictures n’a pas sa propre plate-forme, vous avez donc peut-être également trouvé un débouché très intéressant pour votre contenu.

Si vous voulez voir la Formule 1 ou la moto, vous pouvez le faire sur DAZN, une plate-forme qui offre un essai gratuit de 30 jours sans engagement à rester.

Attribué, Netflix aura les droits exclusifs sur les nouveaux films Sony pendant 18 mois une fois qu’ils seront passés en salles cinéma. La grande société de production ne veut pas quitter les salles, ce que d’autres font progressivement, malgré les désagréments que ces mouvements provoquent chez les réalisateurs eux-mêmes.

Mais dans le cas où un film ne sortait pas en salles, pour quelque raison que ce soit, il aurait également les droits sur Netflix, ainsi que sur une grande partie du catalogue que Sony Pictures a compilé et qu’il a tant de films connus de tous.

Cependant, cela ne sera pas reflété immédiatement et Il entrera en vigueur dans le courant de 2022, ce qui n’a pas encore été entièrement clarifié. Bien que l’on sache que certains films entreront dans la signature, tels que deux de Marvel: Morbius et Uncharted. Comme le reflète Fotogramas, Spider-Man: No Way Home ne comptera pas lors de sa sortie en 2021.

Sans aucun doute, on peut dire que c’est un bonne initiative de Netflix pour rester une option dans un domaine de plus en plus concurrentiel où la concurrence devrait continuer de croître et où elle pourrait faiblir en raison de l’absence d’une grande société de production dans sa structure.