Netflix et toutes ses premières pour aujourd’hui le 28 septembre

Netflix et toutes ses sorties pour aujourd’hui 28 septembre | Pixabay

Tu ferais mieux de préparer ton pop-corn, car le fameux Plate-forme Netflix apporte à ses abonnés quelques premières Cela attirera sûrement votre attention, en plus du fait que nous ne nous rapprochons pas de plus en plus d’un mois de plus.

Une production spéciale et une production pour enfants seront diffusées sur Netflix ce mardi 28 septembre et nous vous en donnons ici les détails.

La célèbre plate-forme Netflix a répertorié quelques productions pour les abonnés les plus fidèles, qui même mardi apprécient les nouvelles dans le vaste catalogue de la plate-forme. divertissement.

Ce 28 septembre, seule une production spéciale et une production pour enfants seront présentées en avant-première sur la plateforme du logo rouge et aussi la plus populaire au monde.

Alors sans plus tarder, voici les premières d’aujourd’hui :

1

L’invasion des clichés d’Hollywood (SPÉCIAL)

Les cinéastes, les experts et les initiés de l’industrie dressent la liste ultime des clichés cinématographiques.

2

Ada Magnificent, scientifique (NOURRISSON)

La petite scientifique Ada Magnificent et ses deux meilleures amies se posent de grandes questions… et elles unissent leurs forces pour trouver toutes les réponses !