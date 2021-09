Netflix et toutes ses sorties du mois d’octobre

La liste tant attendue des premières Netflix pour le prochain mois d’octobre et vous ne devriez manquer cette nouvelle pour rien au monde, car elle apporte plusieurs titres attendus par les abonnés depuis longtemps.

Après une longue attente, la célèbre plateforme Netflix a enfin dévoilé la liste des premières de séries, films et documentaires qu’elle envisage de lancer au mois de octobre.

Ce nouveau mois va enfin céder la place à Netflix a dévoilé la liste des premières de séries, films et documentaires qu’il prévoit de lancer en octobre, laissant place à des productions stellaires telles que “You”, “Luis Miguel, la série” et “La Vocera “, parmi beaucoup d’autres.

Il convient de noter que les nouvelles premières Netflix pour le Mexique au cours du mois d’octobre ont plusieurs surprises et de nombreux retours attendus.

De plus, Luis Miguel arrive avec sa troisième et dernière saison et tout au long de celle-ci, nous verrons le chanteur dans deux chronologies.

Alors sans plus tarder, voici la liste des séries, films, documentaires, anime et dessins animés que la plateforme diffusera en avant-première dans les prochains jours :

Vous : Saison 3 (15/10/2021) Luis Miguel – La série : Saison 3 (28/10/2021) La revanche des Juanas (6/10/2021) Les choses à nettoyer (1/1/2021) Locke & Légende : Saison 2 (22/10/2021) On My Block : Saison 4 (04/10/2021) Dynasty : Saison 4 (22/10/2021) Colin en noir et blanc (29/10/2021) Météo que je donne toi (29/10/2021) L’amour est comme cha-cha (09/09/2021) Une autre vie : Saison 2 (14/10/2021) L’amour à la première bête : Saison 2 (7/10/2021) Sexe , amour et Goop lab (21/10/2021) Love (invités spéciaux : mariage et divorce) : Saison 2 (30/10/2021) Still (10/7/2021) Couloirs de l’hôpital : Saison 2 (28/10/2021) My Nom (15/10/2021) Seinfeld : Saisons 1 & 2 (1/10/2021) Seinfeld : Saison 3 (1/10/2021) Seinfeld : Saison 4 (1/10/2021) Seinfeld : Saison 5 (10/ 1/2021) Seinfeld : Saison 6 (1/10/2021) Seinfeld : Saison 7 (1/10/2021) Seinfeld : Saison 8 (1/1/2021) Seinfeld : Saison 9 (1/1/2021) 2021) L’armée des voleurs (29/10/2021) Coupable (1/1/2021) Dis Rescue Life (13/10/2021) Escape the Undertaker (5/10/2021) Gueule de la nuit (20/10/2021) Forever Rich (1/1/2021) Mon frère, ma sœur (8/10/2021) ) La bataille oubliée (15/10/2021) Quatre par quatre (15/10/2021) Une nuit à Paris (14/10/2021) L’origine du monde (29/10/2021) Personne ne dort dans la forêt ce nuit 2 (27/10/2021) Est-ce que quelqu’un est dans votre maison (06/10/2021) Hypnotique (27/10/2021) Halloween 4 : Le retour de Michael Myers (/1/2021) mar (10/7 / 2021) Venom (9/10/2021) La raison d’être avec vous : Un nouveau voyage (20/10/2021) Little … again (14/10/2021) Jumper (1/10/2021) Rush : Passion et Glory (10/5/2021) Agent Salt (1/10/2021) M. et Mme Smith (1/10/2021) Fight Club (1/10/2021) Marley et moi (1/10/2021) Norbit (1/10/2021) Jackass: The Movie (1/10/2021) Attaque dans le stade (24/10/2021)

Mélissa Gamboa

Ingénieur animation et effets visuels, diplômée en février 2020. Elle a commencé son parcours d’écriture sur le portail Show News en février 2020 en travaillant sur la rédaction de notes, de contenu sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook et la mise à jour de contenu pour toujours tenir informé le public. Il a une spécialisation avec des notes sur des choses liées à la musique, aux premières, au cinéma et à divers contenus. Pendant qu’il travaillait chez Show News, il a suivi des formations de cours sur le référencement en juin 2020, le cours sur la propriété intellectuelle en juillet 2020, le cours sur les outils de vérification en juillet 2020, le cours Google Trends en avril 2020 et le cours Google Earth en mars 2020.

