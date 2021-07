Netflix explique comment la famille royale a été vendue comme un conte de fées

Dans la troisième saison d’Expliqué, dans le deuxième épisode, ils exposent comment la royauté anglaise et la reine Elizabeth II ont maintenu leur image et leur présence, bien qu’elles ne soient pas une autorité en tant que telle. “Comment les monarchies survivent-elles lorsqu’elles n’exercent plus le pouvoir ? Présenter un vrai conte de fées qui peut ne pas refléter la réalité du passé ou du présent », explique-t-il.

Bien que les monarchies soient tombées, en théorie, et aient perdu des colonies et des territoires, elles continuent à maintenir une grande position dans le monde, en plus de continuer à percevoir des impôts de la population. Et la série explique le phénomène de la monarchie britannique, car c’est la plus grande de toutes. Il fut un temps où les Windsor vivaient une grande crise en l’absence de colonies et parce qu’au Royaume-Uni même, la population ne voulait plus leur donner leurs impôts.

