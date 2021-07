Netflix explique pourquoi il se lance dans les jeux vidéo

Netflix a commencé à expédier des DVD aux clients par la poste. Ensuite, il a commencé à diffuser des films et des émissions de télévision d’autres personnes. Ensuite, il a commencé à faire ses propres films et émissions de télévision. Prochaine étape : les jeux vidéo.

Mardi, Netflix a officiellement déclaré aux investisseurs qu’il en était aux “premières étapes de son expansion dans les jeux”, affirmant qu’il s’agissait d’une extension des expériences menées par la société avec une poignée de programmes interactifs de style aventure, comme Bandersnatch en 2018. .

C’est un geste à la fois évident et surprenant, et nous pouvons discuter pourquoi dans une minute. Tout d’abord, voici comment Netflix dit que cela fonctionnera :

Les jeux seront regroupés gratuitement dans l’application principale de Netflix et, pour le moment, seront principalement destinés à être joués sur des appareils mobiles, bien qu’ils puissent éventuellement migrer vers les téléviseurs. La société pense que certains de ses jeux se connecteront d’une manière ou d’une autre aux franchises appartenant à Netflix – vous pouvez certainement imaginer un jeu Stranger Things, mais probablement pas un jeu Sex/Life – mais elle peut également concéder sous licence des jeux et des marques existants d’autres développeurs. Netflix décrit son entrée dans les jeux comme une première incursion – “Nous pensons que le moment est venu d’en savoir plus sur la façon dont nos membres apprécient les jeux”, a déclaré la société dans sa publication des résultats trimestriels – mais dit également qu’elle s’attend à être dans le jeu pour le long-courrier. “Il s’agit d’un élément essentiel de notre offre d’abonnement”, a déclaré Greg Peters, directeur de l’exploitation de la société, lors de l’appel aux résultats de la société. La société pense que la principale valeur de ses jeux sera de garder les abonnés existants plus engagés dans l’application Netflix, et donc moins susceptibles de se désabonner. Les jeux pourraient également, en théorie, aider à générer de nouveaux abonnements.

Si vous avez prêté attention à Netflix au fil des ans, vous avez vu ce mouvement venir : les dirigeants de Netflix, à commencer par le PDG Reed Hastings, ont réfléchi pendant des années au fait que les jeux sont une source majeure de concurrence pour le temps et l’argent des utilisateurs de Netflix. Plus concrètement, The Information a rapporté plus tôt ce printemps que la société envisageait de proposer un ensemble de jeux aux abonnés, similaire à ceux proposés par Apple via son service Apple Arcade. Et la semaine dernière, Bloomberg a rapporté que Netflix avait embauché un cadre pour gérer son prochain service de jeux.

D’un autre côté : si vous avez prêté attention à Netflix au fil des ans, vous pouvez également considérer cela comme un véritable écart par rapport à la stratégie de l’entreprise, à savoir son insistance à se concentrer sur une seule chose.

Pendant des années, on a demandé aux dirigeants de Netflix quand ils se lanceraient dans le sport en direct ou dans les actualités en direct, ou quand ils ajouteraient de la publicité au service. La réponse est toujours la même : Netflix pense qu’un objectif unique est le meilleur moyen de gagner, et s’étendre au-delà des films et des émissions de télévision à la demande serait une distraction.

Maintenant, dit la société, elle est prête à essayer quelque chose de nouveau, tout en faisant valoir que les jeux gratuits sont une extension raisonnable de ce qu’elle fait déjà. Le modèle d’abonnement de l’entreprise signifie « Nous n’avons pas à penser aux publicités [in games]. Nous n’avons pas à penser aux achats dans le jeu ou à toute autre monétisation ; nous n’avons pas à penser aux achats par titre », a déclaré Peters lors de l’appel des résultats.

Oui, Netflix le permet, il ne connaît pas vraiment la création et l’hébergement de jeux vidéo. Mais il dit qu’il ne savait rien sur la création de son propre contenu lorsqu’il a accepté de faire House of Cards en 2011, et cela a bien fonctionné depuis.

Mais cela semble être un étirement. Lorsque Netflix raconte l’histoire de son premier pas dans le contenu original, il a déclaré qu’il pensait que ses clients aimeraient House of Cards parce qu’il connaissait ses clients comme les autres feuilletons politiques sombres. Et même si Netflix ne savait rien de la création d’émissions à ses débuts il y a 10 ans, il n’avait pas vraiment besoin de le savoir : il a simplement payé David Fincher, Kevin Spacey et la société de production Media Rights Capital pour faire l’émission – et puis il l’a diffusé aux clients de la même manière qu’il a déjà diffusé les autres émissions et films qu’il avait déjà.

Mais comprendre comment créer des jeux est un ensemble de compétences très différent de celui de créer des émissions de télévision et des films – c’est pourquoi la plupart des grandes entreprises de divertissement ont échoué chaque fois qu’elles ont essayé de se lancer elles-mêmes dans des jeux (les grandes entreprises de technologie comme Amazon, Apple et Google ont tous basculé et raté à des degrés divers également.) Il est donc tout à fait possible que l’entrée de Netflix dans les jeux échoue également.

D’un autre côté : comme même le dirigeant hollywoodien le plus borné le sait maintenant, les jeux sont plus gros qu’Hollywood, et ils ne vont pas disparaître. Si cela prend beaucoup de temps à comprendre, il vaut mieux commencer le plus tôt possible.