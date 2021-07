Netflix, Facebook et Google vont exiger des vaccinations pour les salariés : rapport ⋆ .

Les géants de la technologie Netflix, Facebook et Google exigent que tous les employés qui retournent travailler dans leurs bureaux soient entièrement vaccinés.

TMZ rapporte que le PDG de Google Sundar Pichai a envoyé un e-mail aux employés disant que le retour complet au travail pour l’entreprise avait été repoussé au 18 octobre, le changement dû au pic actuel de transmission de la variante delta du virus.

Selon le rapport, Pichai a déclaré que tout employé retournant au bureau après le 18 octobre devra être vacciné.

Facebook a également confirmé qu’il s’attendrait à ce que les employés en personne soient complètement vaccinés. Cependant, les fonctionnaires autoriseront également une évaluation au cas par cas pour ceux qui s’y opposent pour des raisons médicales ou autres.

Cette semaine, Netflix a également annoncé que tous les employés de leurs équipes de production internes qui travaillent en étroite collaboration avec des acteurs et d’autres personnes travaillant à proximité de leurs stars – connue sous le nom de zone A – devront se faire vacciner.

Cette décision fait de Netflix le premier grand studio à exiger la vaccination.

D’autres employés du géant du streaming travaillent à distance depuis le début de la pandémie, mais le PDG de Netflix Roseau Hastings espère ramener ses employés au bureau grâce aux objectifs de vaccination. Il a précédemment qualifié le travail à domicile de «pur négatif» pour son entreprise.

Le passage à la vaccination obligatoire était déjà en cours chez Lyft, basé à San Francisco. L’entreprise a également reporté sa date de retour au travail à septembre.

La vaccination obligatoire contre le COVID-19 pour les employés a été promulguée dans divers États et comtés depuis que la variante delta a provoqué une augmentation des infections à coronavirus, entraînant la pandémie dans la mauvaise direction.

Président Joe Biden devrait annoncer que tous les employés et entrepreneurs fédéraux devront se faire vacciner ou qu’ils devront se soumettre à des tests réguliers et à des exigences d’atténuation, y compris le port de masques.

“Il n’y a qu’une chose dont nous sommes sûrs”, a déclaré le président Joe Biden plus tôt cette semaine. « Si ces autres centaines de millions de personnes étaient vaccinées, nous serions dans un monde très différent. » (Photo AP/Matt Rourke)

“Nous avons une pandémie à cause des non vaccinés, et ils sèment une énorme confusion”, a déclaré Biden mardi, “et plus nous en apprenons sur ce virus et la variation delta, plus nous devons être inquiets et préoccupés. Et il n’y a qu’une seule chose dont nous sommes sûrs : si ces autres centaines de millions de personnes étaient vaccinées, nous serions dans un monde très différent.

Le ministère des Anciens Combattants a été le premier organisme fédéral à adopter une politique de vaccination obligatoire pour ses travailleurs de première ligne, mais l’ensemble du gouvernement fédéral adoptera probablement cette exigence cette semaine.

Selon un rapport de CNN, le président n’imposera pas cette politique à l’armée américaine, bien qu’il soit de son autorité de le faire. Des sources disent que Biden travaille avec le ministère de la Défense pour augmenter le nombre de vaccinations parmi les militaires et les femmes.

La vaccination obligatoire est susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires, mais le ministère américain de la Justice a déjà partagé un avis de 18 pages sur la question en ligne. Dans le rapport, ils ont déterminé que la loi fédérale n’interdit pas aux agences publiques et aux entreprises privées d’exiger des vaccins COVID-19, même si les vaccins ne sont actuellement autorisés que pour une utilisation d’urgence.

