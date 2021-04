Netflix fait équipe avec Sam Raimi et Corin Hardy pour que Every House is Haunted ⋆ .

]]>]]>

Deadline rapporte que Netflix a acquis les droits de Chaque maison est hantée, un package d’horreur du producteur Sam Raimi et de la réalisatrice Corin Hardy (La nonne).

Basé sur la nouvelle de Ian Rogers La maison de l’avenue Ashley, et intitulé d’après le recueil de nouvelles où il figurait, Chaque maison est hantée suivra « et l’enquêteur de l’assurance qui tente de démystifier les affirmations selon lesquelles la mort d’un couple a été causée par une maison hantée, mais ses doutes sont remis en question par un médium et les événements mystérieux qu’il voit de ses propres yeux.

Raimi et Zainab Azizi devraient produire le film via Raimi Productions, avec Roy Lee de Vertigo Entertainment. Le package a été acheté à Hollywood la semaine dernière et a attiré un certain nombre d’offres, Netflix étant sorti victorieux.

