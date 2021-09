Si vous consultez le top 10 de Netflix, vous trouverez un nouveau titre particulier à la première place. Squid Game a pris le monde d’assaut depuis son arrivée le 17 septembre, en tête d’émissions en anglais comme Midnight Mass et Sex Education. L’émission sud-coréenne suit un groupe d’individus malchanceux invités à jouer à un jeu. S’ils gagnent la partie, ils pourraient chacun gagner suffisamment d’argent pour rembourser leurs dettes et reprendre leur vie en main. La série prend alors un certain nombre de rebondissements choquants et violents. Maintenant, deux semaines après ses débuts, les fans veulent savoir si la saison 2 de Squid Game se déroule.

La saison 2 de Squid Game arrivera-t-elle sur Netflix ?

Dans une interview avec Variety, le scénariste et réalisateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a discuté des perspectives de Squid Game saison 2. Aussi populaire que la série se soit avérée, Netflix sera sans aucun doute ouvert à une suite. Le problème, comme Hwang l’a expliqué à Variety, est qu’il n’est “pas doué pour le travail d’équipe”. Hwang a écrit et réalisé pratiquement tout ce sur quoi il a travaillé. Cela inclut la première saison de Squid Game, qui était le projet le plus chronophage sur lequel il ait jamais travaillé.

“Je n’ai pas de plans bien élaborés pour Squid Game 2”, a déclaré Hwang à Variety à propos de Squid Game saison 2. “C’est assez fatiguant rien que d’y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle d’écrivains et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés.

Hwang a expliqué plus en détail le processus long et difficile de création de Squid Game :

Dans mes premiers jours, je buvais une demi-bouteille de soju (liqueur coréenne) pour faire couler le jus créatif. Je ne peux plus faire ça. L’écriture (‘Squid Game’) a été plus difficile que d’habitude pour moi car c’était une série, pas un film. Il m’a fallu six mois pour écrire et réécrire les deux premiers épisodes. Ensuite, j’ai consulté verbalement des amis et j’ai trouvé des indices d’amélioration grâce à mon propre argumentaire et à leurs réponses.

Hwang a également révélé qu’il avait conçu Squid Game comme un film en 2008. Il a fallu 13 ans pour donner vie au concept, donc s’attendre à une deuxième saison de sitôt est probablement futile.

Quelle est la prochaine étape pour le réalisateur de Squid Game ?

Même si Hwang décide de revenir dans l’univers de Squid Game, ce ne sera probablement pas avant un moment. Il dit à Variety qu’il pourrait revenir sur grand écran avant de tenter une autre saison de télévision. Hwang dit qu’il travaille actuellement sur un scénario pour un film appelé KO Club (abréviation de Killing Old Men Club). Sur la base du titre seul, il semble que cela pourrait être aussi violent que Squid Game.

Regardez la bande-annonce de Squid Game ci-dessous pour avoir un avant-goût de la série sud-coréenne à succès. Et croisons tous les doigts pour la saison 2 de Squid Game.