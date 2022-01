Netflix fixe la date de sortie de la nouvelle saison de la série comique oubliée

Les fans de Space Force craignant que Netflix n’ait oublié la série n’ont pas à s’inquiéter. Le service de streaming a finalement programmé la date de première de la saison 2 pour la comédie sur le lieu de travail de Steve Carell. L’émission a été créée au printemps 2020 avec de grandes attentes puisqu’elle a réuni Carell avec le showrunner de The Office Greg Daniels et présente une distribution de stars, mais a rencontré des critiques mitigées.

La deuxième saison de l’émission débutera le 18 février, rapporte Deadline. C’est plus d’un an et demi après la sortie de la première saison de 10 épisodes le 29 mai 2020. La saison 2 de Space Force ne comportera que sept épisodes et suivra le général Mark R. Naird (Carell) alors que lui et son équipe apprennent à travailler avec une nouvelle administration présidentielle.

Même la gravité ne peut pas les retenir. Space Force revient le 18 février. pic.twitter.com/krmGM3Dbhk – Force spatiale (@realspaceforce) 3 janvier 2022

Space Force a été créé par Carell et Daniels et se concentre sur les premiers membres de l’US Space Force. John Malkovich incarne le scientifique en chef de la Force spatiale, le Dr Adrian Mallory, tandis que Ben Schwartz incarne le directeur des médias sociaux F. Tony Scarapiducci. Diana Silvers joue Erin, la fille de Mark, et Tawny Newsome joue le capitaine Angela Ali. Lisa Kudrow joue l’épouse de Mark, Maggie, tandis que le regretté Fred Willard a joué le père de Mark, Fred dans la saison 1.

Space Force a été annoncé en janvier 2019, des mois avant que la véritable US Space Force ne soit établie en tant que branche indépendante des forces armées américaines. Netflix avait de grands espoirs pour l’émission puisqu’elle a réuni deux personnalités importantes de The Office. Cependant, les critiques ont été mises en sourdine et la série n’a pas eu le même impact que les autres comédies Netflix. Il n’a remporté que quatre nominations aux Primetime Emmy en 2020, toutes dans des catégories techniques. La deuxième saison de l’émission n’a été commandée qu’en novembre 2020 et la production a été déplacée de Los Angeles à Vancouver pour réduire les coûts.

Netflix a également fait appel à Norm Hiscock pour travailler en tant que co-showrunner avec Daniels. Hiscock a déjà travaillé avec Daniels sur King of the Hill. Ses autres crédits incluent Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation et People of Earth. Jimmy O. Yang, qui incarne le Dr Chan Kaifang dans la série, a également été ajouté à la salle des scénaristes.

Lorsque les changements créatifs ont été annoncés, des sources ont déclaré au Hollywood Reporter que Netflix espère que Hiscock pourrait aider l’émission à « croître de manière créative et à mieux se connecter avec les téléspectateurs et les critiques ». Le bureau a commencé lentement avec le public avant de devenir un succès monstre pour NBC, donc Netflix espère que la même chose pourrait se produire avec Space Force. La première saison était également incroyablement chère pour une sitcom, Carell aurait été payé 1 million de dollars par épisode en raison de ses rôles de co-créateur, acteur et producteur exécutif dans la série.