Netflix frappe un nouveau défi juridique d’employés licenciés dans Dave Chappelle Controversy Fallout

Dans la dernière mise à jour de la débâcle de Dave Chappelle de Netflix, le streamer est désormais accusé de « pratiques de travail déloyales » par le National Labor Relations Board. La date limite rapporte que le conseil d’administration a nommé le chef de Netflix, Ted Sarandos, en tant que « représentant de l’employeur », dans le cadre de la poursuite, ce qui indique que le directeur du programme Netflix B. Pagels-Minor et l’ingénieur logiciel senior suspendu Terra Field ont fait l’objet de mesures punitives de la part du streamer pour des « raisons fausses et prétextuelles ». » et » représailles « .

Pagels-Minor et Field ont déposé des documents juridiques le 27 octobre, peu de temps après le débrayage organisé pour protester contre la protection supplémentaire de Netflix pour Dave Chappelle à la lumière de sa récente spéciale, The Closer. Le nouveau stand-up a été critiqué par de nombreuses organisations LGBTQ pour plusieurs commentaires de la bande dessinée, jugés transphobes. Pagels-Minor, qui s’identifie comme non binaire, et Field, qui est trans, faisaient partie d’un petit nombre de personnes sélectionnées qui ont été poursuivies contre eux par la société pour leur rôle dans le cadre de la controverse.

Pagels-Minor a été licencié pour avoir prétendument divulgué des informations sensibles concernant le paiement de Chappelle pour le spécial aux membres de la presse. Field a reçu une brève suspension pour avoir soi-disant écouté une réunion privée avec quelques autres employés de Netflix. Cependant, ils ont finalement été réintégrés.

« Netflix s’est engagé dans l’activité ci-dessus pour empêcher les employés de parler des conditions de travail, y compris, mais sans s’y limiter, en cherchant à créer un environnement de travail sûr et stimulant pour les employés de Netflix, en parlant des produits de Netflix et de l’impact de ses choix de produits sur le communauté LGBTQ+ et apporter un soutien aux employés que Netflix a traités de manière illégale et disparate », a déclaré l’avocate Laurie M. Burgess au nom des clients Pagels-Minor et Field.

Le streamer a rapidement répondu aux allégations dans un communiqué, précisant que l’entreprise n’a pas exercé de représailles contre ses employés pour avoir des opinions opposées ou pour avoir démissionné en signe de protestation. « Nous reconnaissons le mal et la douleur causés à nos collègues transgenres au cours des dernières semaines », a déclaré un porte-parole du streamer à Deadline. « Mais nous voulons préciser que Netflix n’a pris aucune mesure contre les employés pour s’être exprimés ou avoir démissionné. » Après avoir reconnu la gravité de la controverse, Sarandos a publié une déclaration faisant écho à un air différent.

« J’ai foiré la communication interne – et je ne veux pas dire seulement mécaniquement », a déclaré l’exécutif lors d’une série d’apparitions dans les médias avant le débrayage du 20 octobre. « Je pense que j’aurais dû m’assurer de reconnaître qu’un groupe de nos employés souffrait très gravement de la décision prise, et j’aurais dû reconnaître d’avance avant de rationaliser tout ce qu’ils vivaient. Je dis cela parce que je les respecte profondément et j’aime leur contribution à Netflix. Ils souffraient, et j’aurais dû le reconnaître en premier. »

Pagels-Minor s’est manifesté depuis qu’il a été licencié, niant catégoriquement les allégations portées contre eux. « Je veux que mon enfant grandisse dans un monde où il voit que son parent, une personne noire, trans – parce que j’existe, contrairement à ce que dit le spécial, contrairement à ce que beaucoup de gens disent – que je suis valorisé, et je Je suis une personne importante », a déclaré Pagels-Minor.