Netflix gagne 900 millions de dollars grâce à la série The Squid Game

Depuis sa première le 17 septembre de cette année, The Squid Game est devenu l’une des séries les plus regardées sur la plateforme de Netflix et ses résultats de profit sont extrêmement impressionnants.

Comme ils l’ont indiqué, ce succès a créé autour de 891 millions de dollars en « valeur d’impact » pour la société Netflix.

Il est important de noter que la valeur d’impact est une combinaison de données, notamment la fréquence à laquelle les nouveaux clients et les clients existants visionnent une émission, sa rentabilité et son impact à long terme sur l’audience.

En substance, ‘Squid Game’, dont la production a coûté environ 21 millions de dollars, générera exponentiellement plus d’argent en attirant et en conservant des abonnés.

Selon les données de Netflix, 89 % des utilisateurs qui ont commencé à regarder la série ont terminé au moins un épisode et 66 % des téléspectateurs de la série ont déjà regardé toute la saison.

Les actions de Netflix ont gagné environ 7% depuis le lancement de Squid Game, et les analystes s’attendent à ce que la série augmente les bénéfices de Netflix au troisième trimestre.

Cependant, il convient de noter que la société de divertissement publiera ses chiffres jusqu’à demain, mardi.

Comme toujours, le chiffre clé que nous prendrons en compte est la croissance des abonnés », explique Sophie Lund-Yates, analyste chez Hargreaves Lansdown, dans des déclarations recueillies par MarketWatch.

Il convient de mentionner que la série The Squid Game a créé une controverse dans le monde entier, en raison de son contenu rapide auquel les mineurs accèdent et qu’ils recréent dans les écoles.

En revanche, il semble que la série se réalisera ou que ce ne sera qu’au Venezuela, bien qu’avec quelques modifications concernant l’intrigue sur la plate-forme OTT.

La capitale vénézuélienne, Caracas, sera le lieu où se dérouleront les compétitions du Squid Game, au coût de 10 dollars par concurrent sous inscription et la règle fondamentale selon laquelle « aucun assassinat » ne sera accordé à ceux qui sont éliminés.

Jusqu’à présent, on sait qu’une société de production audiovisuelle sera chargée de mettre en place les scénarios de développement de six jeux et que ceux qui « survivront » recevront tous mille dollars américains en récompense.

Il convient de noter que cela équivaut à 4 134 bolivars vénézuéliens ou 20 000 pesos mexicains, la vérité est un très bon prix.