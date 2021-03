Netflix gagne un nombre record de nouveaux abonnés, alors pourquoi sévit-il contre le partage de mot de passe?

Certains utilisateurs de Netflix ont récemment reçu un message leur demandant de vérifier s’ils étaient autorisés à accéder au service. (Fichier photo)

Netflix a eu une grande poussée pendant la pandémie en ajoutant environ 37 millions de nouveaux abonnés. Certaines des émissions populaires comme Tiger King, The Queen’s Gambit et Money Heist n’étaient que la cerise sur le gâteau. La plate-forme OTT a enregistré un chiffre d’affaires de 25 milliards USD au cours de cette période et le bénéfice net a grimpé à 2,8 milliards USD. Au milieu de tout cela, Netflix a apparemment décidé de se montrer dur avec les moochers. Dans le but de lutter contre le vol, la société a commencé à tester un moyen d’empêcher les abonnés de partager leurs mots de passe.

Certains utilisateurs de Netflix ont récemment reçu un message leur demandant de vérifier s’ils étaient autorisés à accéder au service. « Si vous ne vivez pas dans la maison avec le propriétaire de ce compte, vous avez besoin de votre compte pour continuer à regarder », indique le message.

Par la suite, les utilisateurs ont été invités à vérifier leur compte via une authentification à deux facteurs. Cela a été fait en envoyant un code de vérification sur l’e-mail ou le téléphone du titulaire du compte. Les messages d’avertissement ont amené de nombreuses personnes à croire que la fin de l’ère du partage de mots de passe étant une pratique courante est proche. Cependant, cela est encore à un stade d’essai et Netflix n’a pas encore pris de décision formelle sur son déploiement. Mais la société a insisté sur le fait que cela contribuera à garantir que les seuls abonnés autorisés aient accès aux comptes.

Netflix a déjà reconnu le problème du partage de mot de passe comme endémique mais l’a jusqu’à présent tacitement permis. Greg Peters, directeur du produit Netflix, a déclaré en 2019: «La plupart des utilisateurs de Netflix ont partagé leurs mots de passe avec leur famille et leurs amis.» On ne sait pas combien d’utilisateurs enfreignent les termes et conditions de la plate-forme. Selon les conditions et services de Netflix, le mot de passe n’est pas destiné à être partagé avec des personnes en dehors du foyer.

LIRE AUSSI | Netflix présentera plus de 40 originaux indiens cette année

Mais l’authentification à deux facteurs n’est pas une solution à toute épreuve pour arrêter le partage de mot de passe. En effet, cela permet aux utilisateurs de partager les codes, bien que cela puisse causer un petit inconvénient, avec la personne qu’ils ont autorisée à utiliser le compte.

Mais nombreux sont les observateurs qui se demandent encore pourquoi la plateforme OTT prend une telle décision à un moment où elle enregistre un nombre record de nouveaux abonnés?

La croissance post-pandémique est susceptible de s’aplatir, car Netflix a presque saturé le marché américain. En outre, il fait face à une formidable concurrence d’autres plates-formes de streaming comme Prime et Disney +, ce qui ne permettrait pas à Netflix d’acquérir facilement de nouveaux abonnés payants. Les rapports suggèrent que Disney + est en pleine croissance et devrait rattraper Netflix au cours des 4 à 5 prochaines années. Afin de conserver son avance dans l’industrie, Netflix devra trouver un moyen d’arrêter de perdre des revenus importants grâce au partage de mots de passe.

Alors que Netflix essaie activement de s’assurer que seuls les abonnés ont accès à son contenu, le test est encore à un stade très naissant et donc vraiment difficile de déterminer son succès dans les prochains jours. Seul le temps nous dira à quel point cela aidera Netflix à attirer de nouveaux abonnés et à générer des revenus.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.