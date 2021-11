Netflix Games se déploie désormais sur iPhone et iPad

Une semaine après son lancement sur les appareils Android, Netflix Games est désormais disponible sur iPhone et iPad.

Si vous êtes abonné à Netflix avec un appareil iOS, vous pouvez télécharger les premiers jeux Netflix dès aujourd’hui depuis l’App Store. Voici les cinq premiers jeux disponibles dès maintenant : Stranger Things : 1984, Stranger Things 3 The Game, Shooting Hoops, Card Blast ! et Teeter (Up). Après avoir installé le jeu, vous serez invité à vous connecter avec votre compte Netflix. Tous les jeux sont inclus gratuitement avec le forfait standard de Netflix. Netflix dit également que ses jeux ne comporteront pas de publicités ou d’achats intégrés.

Netflix Games arrive sur iPhone et iPad

En raison des restrictions absurdes d’Apple, Netflix ne peut pas servir ces jeux directement via sa propre application. En tant que tel, chaque jeu doit être téléchargé séparément depuis l’App Store. Cela dit, vous pourrez accéder aux jeux via l’application Netflix à partir du 10 novembre.

Netflix Games arrive sur iOS ! À partir de demain, vous pouvez accéder aux jeux Netflix via l’application Netflix sur n’importe quel appareil mobile, partout dans le monde. pic.twitter.com/LoHYFi4xBX – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 9 novembre 2021

Dans une tournure surprenante des événements, Netflix a également rouvert les abonnements via le système d’achat intégré d’Apple. Netflix a été l’un des premiers grands services à s’opposer publiquement aux 30% de commission d’Apple. Ainsi, depuis 2018, Netflix oblige les utilisateurs d’Apple à s’abonner en ligne. On ne sait pas ce qui a finalement changé l’avis de l’entreprise, mais si l’une des parties fournit une explication, nous vous le ferons savoir.

Quelle est la prochaine étape pour les jeux Netflix ?

Ce n’est clairement que la pointe de l’iceberg pour les jeux Netflix sur iPhone et Android. Plus tôt cette année, la société de services de streaming a embauché l’ancien cadre de Facebook Mike Verdu pour l’aider à diriger la division des jeux. Verdu était en charge du contenu VR et AR chez Facebook.

De plus, en septembre, Netflix a acquis Night School Studio. Le développeur de jeux vidéo est surtout connu pour son premier jeu Oxenfree, et a annoncé une suite au hit indépendant en août. Voici ce que le fondateur de Night School Studio, Sean Krankel, a déclaré à propos de l’acquisition à l’époque :

Night School veut étendre nos aspirations narratives et de conception à travers des jeux distinctifs et originaux avec cœur. Netflix offre au cinéma, à la télévision et maintenant aux créateurs de jeux une toile sans précédent pour créer et offrir un excellent divertissement à des millions de personnes. Nos explorations dans le gameplay narratif et les antécédents de Netflix en matière de soutien à divers conteurs étaient un appariement si naturel. C’était comme si les deux équipes étaient arrivées à cette conclusion instinctivement.

Inutile de dire qu’il y a beaucoup plus d’où cela vient. La vitesse à laquelle Netflix a déployé le service montre à quel point l’entreprise est sérieuse pour faire sa marque sur la scène des jeux.