Netflix Games se lance sur Android, avec iPhone à suivre

On savait depuis un moment maintenant que Netflix cherchait à proposer des jeux sur sa plateforme dans un avenir pas trop lointain, et cet avenir est arrivé. Le géant du streaming ne rivalisera pas avec les jeux AAA auxquels vous jouez sur PS5 ou Xbox Series X ou des jeux PC tout aussi passionnants. Du moins, pas maintenant. Au lieu de cela, Netflix offrira aux abonnés un accès à des jeux qui s’adresseront davantage aux joueurs qui aiment les jeux mobiles. La société a annoncé mardi que les utilisateurs d’Android du monde entier trouveront un nouvel onglet Jeux sur les appareils mobiles. Dans ce document, les cinq premiers jeux de Netflix vous attendent, avec la prise en charge de l’iPhone sur la route.

Comment jouer à des jeux sur Netflix

Vous n’avez pas à payer de supplément pour jouer à des jeux sur Netflix, a expliqué la société dans l’annonce. Votre abonnement Netflix actuel comprendra des jeux par défaut, qui seront disponibles sur tous les profils. Les jeux ciblant les adultes nécessiteront un code PIN sur les profils des enfants, le même code PIN qui bloque l’accès à d’autres contenus pour adultes pour ce compte.

Ce que vous obtenez est une expérience de jeu complète, vous ne verrez donc aucune publicité ou achat intégré en cours de route.

Pour jouer à des jeux, vous devrez vous diriger vers l’onglet Jeux, puis appuyer sur l’un des cinq titres. À ce stade, Netflix vous enverra au Google Play Store pour les installer. Cela signifie que vous ne jouerez pas les titres dans Netflix, car chacun d’eux se comportera comme une application autonome.

Certains jeux nécessiteront une connexion Internet, tandis que d’autres peuvent fonctionner sans connexion Wi-Fi ou cellulaire active.

Tous les utilisateurs Android qui ont des abonnements Netflix peuvent jouer aux jeux, y compris les personnes partageant le même identifiant Netflix. La société a également expliqué que les jeux sont localisés pour de nombreux marchés, ou qu’ils sont par défaut en anglais.

Jeux Netflix disponibles sur Android. Source de l’image : Netflix

À quelles expériences de jeux vous devez vous attendre

« Tout comme nos séries, films et émissions spéciales, nous voulons concevoir des jeux pour tous les niveaux de jeu et tous les types de joueurs, que vous soyez débutant ou joueur de longue date », déclare Netflix. « Et nous ne faisons que commencer. Nous sommes ravis de continuer à améliorer notre expérience de jeu mobile et à compléter notre offre de divertissement dans les mois à venir.

Cela a certainement du sens compte tenu de la façon dont Netflix gère le contenu en streaming vidéo. La société cherche à répondre à divers besoins et a adopté toutes sortes de genres pour des émissions originales de divers marchés. L’immense popularité de Squid Game prouve que cette approche a porté ses fruits.

Cela ne veut pas dire que les jeux Netflix deviendront tout aussi populaires. Après tout, il s’agit d’une industrie différente et Netflix est en concurrence avec des services comme Apple Arcade.

Pour le moment, Netflix propose aux abonnés cinq jeux, dont deux sont basés sur l’une de ses émissions télévisées populaires : Stranger Things : 1984 (BonusXP), Stranger Things 3 : The Game (BonusXP), Shooting Hoops (Frosty Pop), Card Blast (Amuzo & Rogue Games) et Teeter Up (Frosty Pop).