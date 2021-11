Netflix Gaming apporte des titres mobiles sur Android à partir du 3 novembre

Netflix veut s’étendre au-delà du streaming dans les jeux. À partir du mercredi 3 novembre, les abonnés Netflix sur les appareils Android verront une section intitulée « Tous les titres mobiles » où vous pourrez télécharger gratuitement des jeux Android via votre abonnement. Netflix Games promet qu’il n’y aura pas d’achats intégrés dans ces jeux.

Pour le moment, les offres mobiles de Netflix sont limitées à cinq jeux : Stranger Things : 1984, Stranger Things 3 : The Game, Shooting Hoops, Card Blast et Teeter Up. Pas exactement les meilleurs jeux Android ou à l’échelle des centaines de jeux de Play Pass, mais néanmoins un bel avantage pour les abonnés.

La bibliothèque de jeux de Netflix ne sera pas non plus disponible sur l’application Netflix sur votre téléviseur, iPhone ou iPad. Mais les aspirations de Netflix Games en matière de jeux en nuage suggèrent qu’il continuera d’étendre sa bibliothèque de jeux sur une plus large gamme d’appareils. Dans un tweet, Netflix Games a affirmé qu’iOS était « en route », bien que nous n’ayons pas de calendrier.

Selon 9to5Google, si vous sélectionnez un jeu Android dans l’application Netflix, vous serez redirigé vers le Google Play Store, où vous téléchargerez le jeu gratuitement sur votre appareil.

Vous pouvez télécharger un jeu sur plusieurs appareils en utilisant le même compte jusqu’à ce que vous « atteigniez la limite de votre appareil », indique Netflix. À ce stade, l’application vous avertira afin que vous puissiez « vous déconnecter des appareils non utilisés ou les désactiver à distance sur Netflix.com pour libérer un emplacement ». Ces jeux ne sont pas non plus accessibles via les profils des enfants, sauf si vous utilisez votre code PIN pour les déverrouiller.

Netflix Games a noté dans son communiqué de presse que certains jeux nécessiteront une connexion en ligne à tout moment pour jouer. Peut-être que Netflix ne veut pas que vous téléchargiez un tas de jeux, annuliez votre abonnement, puis continuiez à les jouer en mode avion ? Quoi qu’il en soit, cette exigence sera gênante pour les personnes souhaitant jouer à des jeux dans des zones ou des métros à faible couverture.

La société a également expliqué que cette fonctionnalité « utilisera automatiquement par défaut les préférences définies dans votre profil Netflix », mais que toutes les langues prises en charge par l’application Netflix ne sont actuellement pas prises en charge par Netflix Games. Il sera par défaut en anglais si la langue de votre choix n’est pas disponible (pour l’instant).