Netflix Head révèle les séries et films les plus populaires en service dans le cadre du déploiement de TUDUM

Après l’événement de streaming TUDUM du week-end dernier, le co-PDG et directeur du contenu de Netflix, Ted Sarandos, a révélé plus de données sur les émissions les plus populaires sur la plate-forme de streaming. Netflix est très sélectif sur les données qu’il publie publiquement, de sorte que le graphique présenté lors de la conférence Code de Vox Media au Beverly Hilton était l’un des aspects les plus détaillés jamais fournis par la société. Sans surprise, Bridgerton, The Witcher, Bird Box et Extraction occupaient tous les premières places.

Bridgerton est en tête de liste des émissions échantillonnées par le plus grand nombre de comptes au cours de leurs 28 premiers jours de sortie. Après la sortie de Bridgerton en décembre, 82 millions de foyers ont échantillonné l’émission, selon les données internes de Netflix. Bridgerton est également en tête du classement des émissions avec le plus d’heures regardées, les abonnés ayant passé 625 millions d’heures à regarder les huit premiers épisodes de l’émission. Si un ménage n’a échantillonné que deux minutes d’une émission ou d’un film, il est considéré comme un ménage qui a échantillonné le contenu.

Montrez et racontez de Ted Sarandon de Netflix, juste après avoir rejeté Ted Lasso d’Apple comme une «émission récompensée» qui a probablement un petit public: les émissions Netflix classées par téléspectateurs et heures de visionnage. pic.twitter.com/8ceTSHqr2c – Peter Kafka (@pkafka) 27 septembre 2021

Côté cinéma, Extraction, le film d’action mettant en vedette Chris Hemsworth sorti en avril 2020, a été échantillonné par 99 millions de foyers au cours des 28 premiers jours depuis sa sortie. Bird Box est arrivé en deuxième position, avec 89 millions de foyers visionnant le film après sa sortie en décembre 2018. Les abonnés de Netflix ont également passé 282 millions d’heures à regarder Bird Box, tandis qu’ils ont passé 231 millions d’heures à regarder Extraction. (L’écart pourrait être attribué à la longueur puisque l’extraction est de quelques minutes plus courte que Bird Box. La longueur pourrait également être la raison pour laquelle les abonnés de Netflix ont passé 215 millions d’heures à regarder le film de 209 minutes de Martin Scorsese L’Irlandais, mais le film n’a même pas craqué le Top 10 sur la liste des films échantillonnés par la plupart des comptes. Netflix n’a pas non plus noté combien d’abonnés finissent réellement de regarder ces films ou émissions de télévision.)

“Nous essayons d’être plus transparents avec les talents, avec le marché”, a déclaré Sandos lundi, rapporte Variety. Il a qualifié les données de streaming de Netflix de “grande boîte noire, principalement”. Il a déclaré que la société utilise certaines données pour les décisions commerciales, mais qu’elle veille à ne pas trop s’y fier pour la création de contenu, car “la rétro-ingénierie d’une histoire” ne fonctionne pas toujours. Il a prédit que le prochain grand succès de Netflix sera le drame de survie coréen Squid Game, qui est en passe d’être l’émission la plus populaire de Netflix depuis sa sortie le 17 septembre. L’émission se classe n ° 1 mondiale en termes de popularité sur le service.

Sarandos a également noté que Netflix n’est pas intéressé par l’ajout de programmes sportifs en direct. Au lieu de cela, Netflix préférerait investir 10 milliards de dollars dans la création de plus d’émissions de télévision et de films. Il pense que la société est “en concurrence avec nous-mêmes” à ce stade, car elle domine toujours le marché du streaming dans le monde. Plus de 209 millions d’abonnés paient pour Netflix dans le monde, au deuxième trimestre 2021. “Ce qui me préoccupe au cours de la prochaine décennie, c’est, pouvons-nous continuer à exécuter [at scale]”, a déclaré Sarandos, note Variety. “Pour moi, c’est plus troublant que n’importe quelle concurrence sur le marché.”