Netflix Horror Sequel gagne en popularité sur le Streamer juste à temps pour Halloween

Halloween est ce week-end, il n’est donc pas surprenant que les films d’horreur se soient glissés dans le Top 10 des films de Netflix dans le classement américain. L’original de Netflix Night Teeth devrait y être, car il vient de sortir le 20 octobre et met en vedette Megan Fox et Debby Ryan. L’autre film d’horreur au palmarès est Personne ne dort dans les bois ce soir, partie 2, qui arrive au huitième rang du palmarès. Le film vient de sortir sur Netflix le 27 octobre, presque exactement un an après que Netflix a sorti le premier film.

Les deux films Personne ne dort dans les bois ce soir sont des productions polonaises, réalisées par Bartosz M. Kowalski. Le réalisateur a co-écrit le scquel avec Mirella Zaradkiewicz. La partie 2 met en vedette Zofia Wichlacz, Julia Wieniawa-Narkiewicz et Wojciech Mecwaldowski, et est très différente du film original, souligne Looper. Le premier film était centré sur un groupe d’adolescents dans un camp conçu pour les éloigner de leur téléphone, mais des hommes mystérieux commencent à les attaquer. Les hommes ont été transformés en tueurs par une météorite qu’ils gardaient chez eux.

Dans la partie 2, Mateusz Wieclawek joue le rôle d’un policier recrue, Adamiec, qui apprend que la seule survivante du premier film, Zosia Wolksa (Wieniawa-Narkiewicz), commence à se comporter comme les monstres qui l’ont attaquée. Quelque chose tourne mal, laissant Adas et son parker Wanessa (Wichlacz) enquêter sur le mystère. Netflix décrit le film comme « une histoire perverse, ironique, grotesque et sanglante sur la recherche de l’amour et la découverte de soi dans un monde qui nous divise plus qu’il ne nous unit ».

Le film numéro un sur Netflix avant le week-end d’Halloween est Hypnotic, un nouveau thriller mettant en vedette Kate Siegel, Jason O’Mara et Dule Hill, et réalisé par Matt Angel et Suzanne Coote. Siegel est surtout connue des téléspectateurs de Netflix pour ses collaborations avec son mari, Mike Flanagan, notamment Midnight Mass, The Haunting of Bly Manor et The Haunting of Hill House. Siegel incarne Jenn, qui se tourne vers un hypnothérapeute après s’être sentie coincée dans sa vie, seulement pour découvrir qu’elle est au centre d’un jeu mental dangereux.

Netflix a également publié Sex: Unzipped mardi. Présenté comme « le plus drôle, le plus sale et le plus poilu » sur Netflix, il est hébergé par Saweetie et se concentre sur les idées fausses sur le sexe. Sintonia Season 2, Army of Thieves, The Time It Takes, Dear Mother, Mythomaniac Season 2, Colin in Black & white et Roaring Twenties sont également sortis la semaine dernière.