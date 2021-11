Netflix India met les fans au défi de montrer leurs compétences en vol à l’étalage pour promouvoir la notice rouge

Le Red Notice Shop a pris vie dans un espace de vente au détail à Phoenix Palladium, à Mumbai.

Netflix India a déployé sa nouvelle campagne pour promouvoir son nouveau film d’action Red Notice. Conceptualisée par 22feet Tribal Worldwide, la campagne invite les fans à vivre une montée d’adrénaline au « Red Notice Shop », où tout est gratuit s’ils peuvent le voler.

La plupart des téléspectateurs rêvent de jouer un rôle similaire à l’un de leurs personnages ou intrigues préférés dans un film, a déclaré Debashish Ghosh, directeur créatif national de 22feet Tribal Worldwide. « Nous voulions leur donner un coup de pouce inattendu. Donc, nous avons mis en place une boutique pour organiser un casse où les voleurs sont les gardiens si vous ne vous faites pas prendre. Et si vous le faites, vous n’atterrissez pas derrière les barreaux. Quoi qu’il en soit, l’expérience laisse une marque indélébile et garde définitivement Netflix et Red Notice dans votre mémoire », a-t-il ajouté.

Red Notice est un film de casse hollywoodien mettant en vedette Ryan Reynolds, Gal Gadot et Dwayne Johnson. Pour rapprocher l’expérience du public, The Red Notice Shop a pris vie dans un espace de vente au détail à Phoenix Palladium, Mumbai. L’espace est surveillé par des lasers, des capteurs, des codes secrets, des caméras de vidéosurveillance, des alarmes et une sécurité de premier ordre. Le casse est terminé avec succès si l’on est capable de voler dans la boutique Red Notice. Les prix comprennent non seulement des goodies, des délices technologiques, des marchandises de magasin à posséder, mais également trois œufs Fabergé en or du film avec des récompenses exclusives à l’intérieur.

De plus, pour générer du buzz sur la boutique Red Notice, Netflix a lancé un film promotionnel, présentant la boutique aux fans. Le film a été largement partagé par des fans, notamment des créateurs de contenu comme Abish Mathew, Kumar Varun, Mermaid Scales, entre autres. Cela a été suivi d’une série de courtes vidéos didactiques mettant en vedette le comique Prashasti Singh et l’acteur populaire Javed Jaffrey. Dans ces didacticiels, le duo est vu esquiver les multiples mesures de sécurité au « Boutique de notice rouge » pour tenter de voler l’œuf de Fabergé.

