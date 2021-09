Netflix introduit le niveau gratuit, mais vous ne pouvez probablement pas vous y inscrire

in

Netflix sait s’adapter aux marchés locaux, que ce soit en proposant des séries et des films spécifiques au pays ou par des plans marketing plus en phase avec les besoins régionaux. Par exemple, il a lancé un forfait mobile uniquement en Inde et l’a ensuite étendu à d’autres marchés sans l’offrir à l’échelle mondiale, car il ne correspondrait pas à la demande internationale. L’entreprise expérimente maintenant, cette fois au Kenya, avec un autre forfait mobile uniquement, entièrement gratuit.

Selon Variety, l’idée derrière tout cela est de gagner des parts de marché au Kenya. En effet, en proposant un forfait gratuit qui ne vous oblige pas à saisir vos informations de facturation, vous êtes plus susceptible de l’essayer. Cependant, comme le forfait gratuit est relativement limité, vous devrez passer à un abonnement payant pour profiter d’avantages supplémentaires, notamment la possibilité de diffuser, de regarder à partir d’un téléviseur ou d’un ordinateur et de télécharger du contenu à regarder hors ligne. De plus, le catalogue gratuit est relativement limité, ce qui est aussi un moyen de vous motiver à passer à un modèle payant.

Plus intéressant encore, le plan semble être exclusif aux appareils Android, bien qu’il ne soit pas clair si les tablettes sont également éligibles. Ceci étant dit, cette expérimentation peut évoluer dans le temps, en fonction des taux de conversion potentiels vers les abonnements payants. Il est donc possible que Netflix étende l’idée à d’autres pays si elle réussit, ou la supprime complètement en cas d’échec.