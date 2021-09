Netflix introduit un plan gratuit pour les utilisateurs d’Android – mais il y a un gros problème

in

Netflix a introduit un nouveau plan gratuit au Kenya, permettant aux utilisateurs d’Android du pays de regarder gratuitement certaines de ses émissions les plus populaires.

Source : Netflix

Alors que Netflix a rendu une partie de son contenu gratuit pour une durée limitée l’année dernière, c’est la première fois que le géant du streaming introduit un niveau gratuit.

Le nouveau plan n’exige pas que les utilisateurs fournissent des informations de paiement lors de l’inscription. Les utilisateurs n’ont qu’à saisir leur e-mail et confirmer qu’ils ont 18 ans ou plus. Bien que le forfait gratuit ne donne pas accès à tout ce qui est disponible sur Netflix, il permet aux utilisateurs de profiter des recommandations personnalisées, du contrôle parental et des profils de Netflix sur les meilleurs téléphones Android.

Netflix espère que les utilisateurs qui essaient son forfait gratuit passeront à un abonnement payant pour profiter de son catalogue complet. Le plan gratuit sera déployé dans le pays au cours des prochaines semaines. On ne sait pas si le nouveau plan sera lancé sur les marchés en dehors du Kenya.

En juillet, Netflix a annoncé qu’il n’avait ajouté que 1,5 million de nouveaux abonnés au deuxième trimestre 2021. Outre des promotions telles que le nouveau niveau gratuit au Kenya, Netflix mise également sur les jeux pour attirer de nouveaux abonnés.

Le premier jeu VR de la société, Eden Unearthed, est sorti plus tôt cette semaine. Il est basé sur l’émission originale de Netflix Eden qui a été créée sur la plate-forme plus tôt cette année.